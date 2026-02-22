  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 17/04/2026 12:27

Cơ hội nâng cao vai trò phụ nữ trong chuỗi giá trị thủy sản

HNN.VN - Sáng 17/4, Hội Nghề cá TP. Huế chính thức khởi động dự án "Thủy sản xanh - Kinh tế tuần hoàn do phụ nữ nghề cá khởi tạo tại thành phố Huế" (HUEFIS). Dự án hướng tới mục tiêu giải quyết các thách thức về bất bình đẳng giới, bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững ngành thủy sản tại các địa phương ven biển và đầm phá của thành phố Huế.

Theo kết quả nghiên cứu, khảo sát của Hội nghề cá TP. Huế, phụ nữ chính là lực lượng lao động chủ yếu trong các hoạt động chế biến thủy hải sản. Họ đảm nhiệm hầu hết các công đoạn từ phân loại, sơ chế, chế biến (làm nước mắm, mắm ruốc, mắm tôm, tôm chua, cá khô), đến tiêu thụ sản phẩm tại các chợ địa phương hoặc qua hệ thống thương lái…

Nghiên cứu cũng chỉ ra những cơ hội nâng cao vai trò của phụ nữ trong chuỗi giá trị thủy sản, bao gồm phát triển các sản phẩm OCOP, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong chế biến thủy sản và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong quản trị các hợp tác xã, chi hội nghề cá. Đồng thời tạo điều kiện để họ tham gia nhiều hơn vào quá trình hoạch định chính sách, là yếu tố quan trọng để củng cố chuỗi giá trị thủy sản ở địa phương nói riêng, và cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội của phụ nữ nói chung.

Theo ông Dương Ngọc Phước, Phó Chủ tịch thường trực Hội nghề cá thành phố, Dự án "Thủy sản xanh - Kinh tế tuần hoàn do phụ nữ nghề cá khởi tạo tại thành phố Huế" được thiết kế nhằm thúc đẩy hơn nữa vai trò của phụ nữ nghề cá trong các mô hình kinh tế tuần hoàn, cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ về tài chính và khoa học công nghệ cho các tổ chức do phụ nữ làm chủ và hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, kết nối thị trường, tạo sinh kế bền vững cho các sản phẩm chế biến thủy hải sản xanh, sạch, bền vững, tuần hoàn.

Dự án sẽ được thực hiện trong vòng 18 tháng và được tài trợ bởi Dự án hỗ trợ cho các sáng kiến về chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt (Dự án PWG). Dự án PWG, do Oxfam tại Việt Nam quản lý, là một trong hai hợp phần của dự án “Chương trình Đối tác xanh do phụ nữ lãnh đạo” do Liên minh Châu Âu tài trợ.
Bá Trí
 Từ khóa:
Hội Nghề cákhởi động dự ánThủy sản xanhKinh tế tuần hoànphụ nữ nghề cáHUEFISvai trò của phụ nữnghề cámô hình kinh tế tuần hoàn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Từ tuân thủ pháp luật đến văn hóa nghề cá

Trong màn sương còn giăng mờ trên mặt biển Thuận An tiếng còi hiệu của những chiếc tàu cá rời bến vang lên. Chúng tôi cùng lực lượng Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tiến ra biển trong một chuyến tuần tra kiểm soát chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Thời gian qua, Công ty cổ phần Tập đoàn Quế Lâm (Tập đoàn Quế Lâm) đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng các tổ hợp nông nghiệp hữu cơ (NNHC), nông nghiệp tuần hoàn (NNTH) sinh thái 4F gắn với công tác đào tạo nguồn nhân lực và chuỗi giá trị nông sản hữu cơ, tạo ra một diện mạo, động lực mới để phát triển NNHC, kinh tế tuần hoàn trên địa bàn thành phố.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top