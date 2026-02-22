Dự án là cơ hội nâng cao vai trò phụ nữ trong chuỗi giá trị thủy sản

Theo kết quả nghiên cứu, khảo sát của Hội nghề cá TP. Huế, phụ nữ chính là lực lượng lao động chủ yếu trong các hoạt động chế biến thủy hải sản. Họ đảm nhiệm hầu hết các công đoạn từ phân loại, sơ chế, chế biến (làm nước mắm, mắm ruốc, mắm tôm, tôm chua, cá khô), đến tiêu thụ sản phẩm tại các chợ địa phương hoặc qua hệ thống thương lái…

Nghiên cứu cũng chỉ ra những cơ hội nâng cao vai trò của phụ nữ trong chuỗi giá trị thủy sản, bao gồm phát triển các sản phẩm OCOP, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong chế biến thủy sản và tăng cường sự tham gia của phụ nữ trong quản trị các hợp tác xã, chi hội nghề cá. Đồng thời tạo điều kiện để họ tham gia nhiều hơn vào quá trình hoạch định chính sách, là yếu tố quan trọng để củng cố chuỗi giá trị thủy sản ở địa phương nói riêng, và cải thiện điều kiện kinh tế - xã hội của phụ nữ nói chung.

Theo ông Dương Ngọc Phước, Phó Chủ tịch thường trực Hội nghề cá thành phố, Dự án "Thủy sản xanh - Kinh tế tuần hoàn do phụ nữ nghề cá khởi tạo tại thành phố Huế" được thiết kế nhằm thúc đẩy hơn nữa vai trò của phụ nữ nghề cá trong các mô hình kinh tế tuần hoàn, cải thiện khả năng tiếp cận các nguồn lực hỗ trợ về tài chính và khoa học công nghệ cho các tổ chức do phụ nữ làm chủ và hỗ trợ nghiên cứu, phát triển, kết nối thị trường, tạo sinh kế bền vững cho các sản phẩm chế biến thủy hải sản xanh, sạch, bền vững, tuần hoàn.

Dự án sẽ được thực hiện trong vòng 18 tháng và được tài trợ bởi Dự án hỗ trợ cho các sáng kiến về chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt (Dự án PWG). Dự án PWG, do Oxfam tại Việt Nam quản lý, là một trong hai hợp phần của dự án “Chương trình Đối tác xanh do phụ nữ lãnh đạo” do Liên minh Châu Âu tài trợ.