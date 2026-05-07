Đưa vào sử dụng Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong Phú

Cắt băng khánh thành Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong Phú

Trung tâm PVHCC phường Phong Phú khởi công xây dựng từ tháng 12/2025 với tổng diện tích sàn 318m², trong đó khu vực tiếp nhận và trả kết quả rộng 110m²; tổng mức đầu tư hơn 2,1 tỷ đồng, bố trí 8 quầy làm việc, cùng hệ thống trang thiết bị đồng bộ, hiện đại; thiết kế theo hướng thân thiện, thuận tiện, là điểm kết nối trực tiếp giữa chính quyền với người dân. Khi người dân có nhu cầu đến giao dịch dễ dàng tra cứu thông tin, tìm hiểu thủ tục hành chính (TTHC), được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, cũng như theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục một cách công khai, minh bạch.

Việc đưa Trung tâm PVHCC mới vào hoạt động sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức và người dân trong quá trình giao dịch, giải quyết công việc. Cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, bảo đảm theo quy định; đồng thời việc chuẩn hóa quy trình, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, giảm phiền hà, nâng cao hiệu quả phục vụ.

Công trình đi vào hoạt động không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giải quyết TTHC tại cơ sở mà còn tạo dựng môi trường giao dịch văn minh, hiện đại, thân thiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Phường Phong Phú sẽ tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm; chú trọng bồi dưỡng kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức, hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm.