Áp dụng cơ chế mới quản lý chất lượng thiết bị an toàn trên ô-tô cho trẻ em từ 1/7

Ghế ngồi ô-tô chuyên biệt dành cho trẻ em dưới 5 tuổi theo chuẩn quy định quốc tế.

Bộ Xây dựng vừa ban hành văn bản hướng dẫn triển khai đăng ký hoạt động đánh giá sự phù hợp, chứng nhận và công bố hợp quy đối với thiết bị an toàn cho trẻ em trên xe ô-tô. Đây là bước cụ thể hóa các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, góp phần bảo vệ tính mạng, sức khỏe của trẻ em khi tham gia giao thông.

Theo quy định của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ số 36/2024/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 118/2025/QH15), trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1,35m khi di chuyển bằng xe ô-tô (trừ xe kinh doanh vận tải hành khách) bắt buộc phải sử dụng thiết bị an toàn phù hợp.

Để triển khai quy định nêu trên, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 123:2024/BGTVT, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, làm cơ sở thống nhất cho việc quản lý, kiểm tra chất lượng thiết bị an toàn dành cho trẻ em.

Trước những phản ánh của doanh nghiệp liên quan thủ tục chứng nhận và công bố hợp quy, Bộ Xây dựng đã kịp thời ban hành hướng dẫn nhằm thống nhất cách thức thực hiện trên phạm vi cả nước. Theo đó, việc quản lý chất lượng sản phẩm được thực hiện theo cơ chế quản lý hàng hóa tương ứng với mức độ rủi ro.

Văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng nêu rõ lộ trình thực hiện theo hai giai đoạn:

Giai đoạn trước ngày 1/7/2026, việc công bố hợp quy thiết bị an toàn cho trẻ em được thực hiện tại cơ quan chuyên môn thuộc địa phương nơi doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Căn cứ công bố là kết quả chứng nhận của các tổ chức đã được Cục Đăng kiểm Việt Nam chỉ định.

Từ ngày 1/7/2026, công tác quản lý chất lượng sẽ được thực hiện theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa (Luật số 78/2025/QH15). Theo đó, sản phẩm được phân loại theo ba mức độ rủi ro (thấp, trung bình, cao) để áp dụng biện pháp quản lý và hình thức chứng nhận phù hợp.

Bộ Xây dựng yêu cầu các tổ chức đánh giá sự phù hợp chủ động rà soát, hoàn thiện năng lực về nhân lực, trang thiết bị và hệ thống quản lý để đăng ký hoạt động tại Sở Xây dựng địa phương.

Đối với các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, cần nghiên cứu đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật, thực hiện nghiêm quy định về ghi nhãn, đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của hồ sơ và chất lượng sản phẩm khi lưu thông trên thị trường.

Để bảo đảm tiến độ, tránh gây ách tắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp nhận, giải quyết hồ sơ kịp thời, đúng quy định. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, cần chủ động tổng hợp, báo cáo để được hướng dẫn, xử lý.

Cùng với đó, Cục Đăng kiểm Việt Nam có trách nhiệm thực hiện việc xem xét, chỉ định các tổ chức chứng nhận công khai, minh bạch, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường.

