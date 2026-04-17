Từ ngày 22 đến 23/4, nắng nóng cục bộ quay trở lại

HNN.VN - Chiều 20/4, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế cho biết, từ ngày 22 đến 23/4, khu vực thành phố xuất hiện nắng nóng cục bộ trở lại.

Dự báo nắng nóng cục bộ sẽ quay trở lại trong vài ngày tới

Tuy nhiên, từ ngày 24 đến 25/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu đến trung bình, trên địa bàn sẽ có mưa dông diện rộng, nhiệt độ giảm mạnh.

Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế cùng Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP. Huế lưu ý, các đơn vị, địa phương và người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá, mưa lớn và gió giật mạnh.

Hiện nay đang trong thời kỳ giao mùa, các hiện tượng thời tiết cực đoan có xu hướng gia tăng, điển hình là nắng nóng, dông, lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ, nguy cơ xảy ra lũ quét ven các sông, suối nhỏ. Trong thời gian nắng nóng, nhu cầu vui chơi, tắm mát của người dân, nhất là trẻ em, cũng tăng cao, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Do đó, Ban Chỉ huy Phòng thủ Dân sự TP. Huế yêu cầu Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế thực hiện nghiêm quy chế cảnh báo, dự báo; kịp thời cập nhật bản tin, thông tin về dông, lốc, sét và nguy cơ lũ quét để cơ quan chức năng và người dân chủ động phòng tránh.

Tin, ảnh: PHONG ANH
