“Vườn thanh niên” ở Mỹ Thượng

Mô hình “Vườn thanh niên” của anh Nguyễn Văn Quý

Đam mê cây cảnh và hòn non bộ từ nhỏ, năm 2010, anh Nguyễn Văn Quý bắt đầu mua đá cảnh gồm các loại đá răn da voi, tai mèo, da cóc, sứa ngang, sứa dọc… từ các tỉnh Thanh Hóa và Quảng Trị (Quảng Bình cũ) về bán, cung cấp tại nhà. Khách hàng của anh chủ yếu là các nghệ nhân xây hòn non bộ ở Huế và các tỉnh lân cận. Lúc đó bản thân anh vừa đi học vừa bán đá cảnh để kiếm thêm thu nhập và trang trải cho gia đình.

Học xong đại học năm 2014, anh tham gia vào tổ chức Hội nông dân (HND) tại TDP La Ỷ và có ý định lập nghiệp tại địa phương. Vì nhà không đủ diện tích, muốn mở rộng mô hình nên anh mạnh dạn đề xuất với chính quyền địa phương xem xét tạo điều kiện cho anh khởi nghiệp.

Đến năm 2018, anh được chính quyền địa phương quan tâm giao 1.000m2 (vốn là bãi tập kết cát sạn trái phép, gây ô nhiễm môi trường) để mở rộng và phát triển mô hình khởi nghiệp ngay tại TDP La Ỷ. Thuận lợi cho mô hình của anh đó là nằm bên bờ sông Hương, nên rất thuận tiện cho việc tưới cây cảnh. Anh cũng đầu tư hệ thống tưới tự động, trang bị các máy móc, thiết bị tiên tiến, ứng dụng kỹ thuật phục vụ chế tác đá cảnh, hòn non bộ và cây cảnh bon sai. Các sản phẩm anh Quý hướng đến là các bon sai tiểu cảnh, hòn non bộ mini nhỏ gọn giúp khách hàng có thể trang trí ở các không gian họ yêu thích.

Anh Nguyễn Văn Quý chia sẻ: Năm 2018, tôi chính thức khởi nghiệp phát triển mô hình “Vườn thanh niên”, với tổng số vốn, đất đai, nhà kho, trang thiết bị, tài sản đầu tư hơn 800 triệu đồng. Sau 2 năm, lợi nhuận tôi thu được hàng năm (2020 - 2025) sau khi đã trừ chi phí cho lãi ròng 300 triệu đồng/năm. Sản phẩm tôi hướng đến là hàng mini nhỏ gọn nên thường xuyên được bán đi các tỉnh, thành lân cận. Ngoài ra, tôi cũng nhận thiết kế thi công các công trình xây hòn non bộ, sân vườn, tiểu cảnh bon sai, bể thủy sinh cho các khách hàng trong và ngoài thành phố.

Với điều kiện không gian sống ngày càng thu hẹp do tác động của đô thị hóa và quá trình phát triển kinh tế - xã hội, sản phẩm nhỏ gọn kết hợp cây bon sai với đá cảnh tự nhiên sẽ góp phần làm đẹp cho các ngôi nhà nên được khách hàng lựa chọn. Nhờ đó, thu nhập từ mô hình của anh Quý ngày càng tăng, tạo ra hướng phát triển bền vững.

Chủ tịch HND phường Mỹ Thượng Trần Mạnh Phương cho biết, mô hình “Vườn thanh niên” của anh Quý đã được nhiều HND các đơn vị bạn đến tham quan học tập. Lúc nào anh Quý cũng nhiệt tình hỗ trợ tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm cho các hội viên khi có nhu cầu về phát triển mô hình tương tự. Năm 2024, anh đã hướng dẫn cho tổ nghề trồng hoa cúc chậu gồm 28 thành viên trên địa bàn phường về cách tái sử dụng phế phẩm rau, củ, quả bị hư để làm phân hữu cơ bón cho cây cảnh bon sai, hoa cúc chậu được hội viên đánh giá cao. Cũng trong năm này, anh Quý cùng các hội viên nông dân địa phương tổ chức thành lập tổ hợp tác bon sai của HND phường Mỹ Thượng…