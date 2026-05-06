  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 07/05/2026 14:49

Người dân xã Phú Vang kiến nghị các vấn đề dân sinh

HNN.VN - Ngày 7/5, đồng chí Đặng Hồng Sơn, TUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Vang có buổi tiếp công dân tại thôn Trường Lưu.

Đưa vào sử dụng Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Phong PhúBản hùng ca của ý chí và trí tuệ Việt NamTập trung các giải pháp để giữ đà tăng trưởngĐối thoại, giải đáp các kiến nghị của người dân phường Phong Thái

Công dân Phú Vang đề nghị nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn

Bí thư Đảng ủy và lãnh đạo xã Phú Vang đã nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân, tập trung các nhóm vấn đề như: Nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, góp phần giảm thiểu tình trạng bị cô lập khi mùa mưa bão đến, thuận tiện cho việc đi lại của Nhân dân; nâng cấp chợ dân sinh; có giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường một cách triệt để, đề xuất phương án xử lý rơm rạ sau thu hoạch ...

Đó cũng là tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của người dân trên địa bàn các thôn Hà Đông, Hà Kênh, Phường 3, Nghĩa Lập khi đồng chí Đặng Hồng Sơn thực hiện tiếp công dân trước đó.

Người dân tại các thôn nêu trên còn đề nghị đưa ra các giải pháp xử lý hệ thống đồng ruộng bỏ hoang, góp phần tái sản xuất và nâng cao thu nhập; chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm nò sáo; đầu tư thêm hệ thống đường dây điện; tăng mức vốn vay hỗ trợ việc làm; có chế độ hỗ trợ dịch bệnh trong chăn nuôi và một số kiến nghị giải quyết các vướng mắc liên quan đến hồ sơ, thủ tục đất đai...

Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của công dân và lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, Bí thư Đảng ủy xã Phú Vang trực tiếp trao đổi, giải thích, hướng dẫn cụ thể từng nội dung, đồng thời chỉ đạo xử lý ngay các vấn đề thuộc thẩm quyền. Những nội dung cần xác minh, làm rõ thêm, được giao cho các bộ phận chuyên môn phối hợp kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết trong thời gian sớm nhất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
phú vangcông dânđề nghịđầu tưnâng cấphệ thốnggiao thôngnông thôn
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phát triển hạ tầng sạc cho giao thông xanh

Chuyển đổi sang phương tiện phát thải thấp đang trở thành xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, để xe điện thật sự đi vào đời sống, cần giải quyết bài toán quy hoạch, hạ tầng sạc, chính sách hỗ trợ và hành vi sử dụng của người dân.

Phát triển hạ tầng sạc cho giao thông xanh
Kết nối phát triển nguồn lao động

Ngày 5/5, UBND xã Phú Vang phối hợp với Công ty TNHH Hanesbrands Việt Nam Huế (HBI) tổ chức hội thảo với chủ đề "Kết nối phát triển nguồn lao động giữa lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp".

Kết nối phát triển nguồn lao động
Tăng cường quản lý học sinh vi phạm an toàn giao thông

Tình trạng học sinh vi phạm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn vẫn diễn ra khá phổ biến, đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý, giáo dục và bảo đảm an toàn cho lứa tuổi học đường.

Tăng cường quản lý học sinh vi phạm an toàn giao thông

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top