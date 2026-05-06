Người dân xã Phú Vang kiến nghị các vấn đề dân sinh

Công dân Phú Vang đề nghị nâng cấp hệ thống giao thông nông thôn

Bí thư Đảng ủy và lãnh đạo xã Phú Vang đã nhận được nhiều ý kiến, kiến nghị của người dân, tập trung các nhóm vấn đề như: Nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, góp phần giảm thiểu tình trạng bị cô lập khi mùa mưa bão đến, thuận tiện cho việc đi lại của Nhân dân; nâng cấp chợ dân sinh; có giải pháp đảm bảo vệ sinh môi trường một cách triệt để, đề xuất phương án xử lý rơm rạ sau thu hoạch ...

Đó cũng là tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của người dân trên địa bàn các thôn Hà Đông, Hà Kênh, Phường 3, Nghĩa Lập khi đồng chí Đặng Hồng Sơn thực hiện tiếp công dân trước đó.

Người dân tại các thôn nêu trên còn đề nghị đưa ra các giải pháp xử lý hệ thống đồng ruộng bỏ hoang, góp phần tái sản xuất và nâng cao thu nhập; chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm nò sáo; đầu tư thêm hệ thống đường dây điện; tăng mức vốn vay hỗ trợ việc làm; có chế độ hỗ trợ dịch bệnh trong chăn nuôi và một số kiến nghị giải quyết các vướng mắc liên quan đến hồ sơ, thủ tục đất đai...

Sau khi lắng nghe ý kiến, kiến nghị của công dân và lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, Bí thư Đảng ủy xã Phú Vang trực tiếp trao đổi, giải thích, hướng dẫn cụ thể từng nội dung, đồng thời chỉ đạo xử lý ngay các vấn đề thuộc thẩm quyền. Những nội dung cần xác minh, làm rõ thêm, được giao cho các bộ phận chuyên môn phối hợp kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết trong thời gian sớm nhất, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, góp phần tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.