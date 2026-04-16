Khẳng định vai trò nòng cốt của hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp

HNN.VN - Ngày 16/4, Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp Phú Gia tổ chức Đại hội Đại biểu thành viên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2026 - 2030 nhằm đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021 - 2025, đề ra phương hướng chiến lược cho nhiệm kỳ mới. 108 đại biểu đại diện cho hơn 700 hộ thành viên HTX tham dự.

Nông dân Phú Vang chăm sóc ruộng lúa

Nhiệm kỳ qua, HTX Nông nghiệp Phú Gia vượt qua nhiều khó khăn để đạt được nhiều kết quả nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cung ứng. Tổng sản lượng lúa duy trì ổn định, năng suất bình quân hàng năm đạt 62,27 tạ/ha; đặc biệt trong năm 2024 đạt kỷ lục 12.371,9 tấn, đạt 195% so với chỉ tiêu.

Công tác chuyển đổi cơ cấu giống, các mô hình lúa chất lượng cao chiếm 30% tổng diện tích sản xuất hàng năm. Hạ tầng thủy lợi được đầu tư kiên cố với hệ thống kênh mương dài 24 km, trong đó đã bê tông hóa được 13,9 km. Tính đến năm 2025, tổng nguồn vốn kinh doanh của HTX đạt hơn 11,2 tỷ đồng, trong đó vốn lưu động chiếm hơn 3,6 tỷ đồng. Những kết quả đã đạt được, khẳng định vai trò nòng cốt của HTX trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn.

Đại hội thông qua một số nhiệm vụ chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất; mở rộng mô hình lúa chất lượng cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm góp phần ổn định sản xuất cho nông dân. Đồng thời phát huy vai trò HTX là “hạt nhân”, kết nối giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng Phú Vang ngày càng phát triển.

Quỳnh Anh
Thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà

Nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đặc biệt trong mùa nắng nóng đặt ra yêu cầu cấp thiết về tiết kiệm, hiệu quả. Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ ra đời, trở thành cơ sở để các địa phương, doanh nghiệp và người dân đồng loạt triển khai giải pháp giảm áp lực cho hệ thống điện, đồng thời thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà.

Thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà
Gỡ nút thắt để phát triển các cụm công nghiệp

Được xác định là không gian quan trọng để phát triển công nghiệp địa phương, thu hút doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, song các cụm công nghiệp (CCN) ở Huế hiện đang bộc lộ nhiều hạn chế cần sớm được tháo gỡ.

Gỡ nút thắt để phát triển các cụm công nghiệp
Cải cách thể chế để thúc đẩy phát triển

Từ yêu cầu thể chế phát triển là khâu “đột phá của đột phá” mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đặt ra, thành phố Huế đang cụ thể hóa bằng những chuyển động rõ nét trong cải cách hành chính, tháo gỡ những vướng mắc.

Cải cách thể chế để thúc đẩy phát triển

