Khẳng định vai trò nòng cốt của hợp tác xã trong phát triển nông nghiệp

Nông dân Phú Vang chăm sóc ruộng lúa

Nhiệm kỳ qua, HTX Nông nghiệp Phú Gia vượt qua nhiều khó khăn để đạt được nhiều kết quả nổi bật trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cung ứng. Tổng sản lượng lúa duy trì ổn định, năng suất bình quân hàng năm đạt 62,27 tạ/ha; đặc biệt trong năm 2024 đạt kỷ lục 12.371,9 tấn, đạt 195% so với chỉ tiêu.

Công tác chuyển đổi cơ cấu giống, các mô hình lúa chất lượng cao chiếm 30% tổng diện tích sản xuất hàng năm. Hạ tầng thủy lợi được đầu tư kiên cố với hệ thống kênh mương dài 24 km, trong đó đã bê tông hóa được 13,9 km. Tính đến năm 2025, tổng nguồn vốn kinh doanh của HTX đạt hơn 11,2 tỷ đồng, trong đó vốn lưu động chiếm hơn 3,6 tỷ đồng. Những kết quả đã đạt được, khẳng định vai trò nòng cốt của HTX trong phát triển nông nghiệp trên địa bàn.

Đại hội thông qua một số nhiệm vụ chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh: Tiếp tục đổi mới và nâng cao năng lực quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất; mở rộng mô hình lúa chất lượng cao gắn với liên kết tiêu thụ sản phẩm góp phần ổn định sản xuất cho nông dân. Đồng thời phát huy vai trò HTX là “hạt nhân”, kết nối giữa chính quyền và Nhân dân, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng Phú Vang ngày càng phát triển.