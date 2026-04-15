Ngày 18/4 sẽ kết thúc đợt nắng nóng đầu tiên

Dự báo, trên địa bàn TP. Huế sẽ có những cơn mưa hạ nhiệt, nhưng đề phòng dông lốc, gió giật mạnh. (Ảnh minh họa)

Theo Đài KTTV TP. Huế, từ ngày 17/4, nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ tại một số nơi, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 - 36°C, độ ẩm thấp nhất dao động 50 - 65%. Đến ngày 18/4, nền nhiệt trên địa bàn thành phố tiếp tục giảm, chính thức chấm dứt đợt nắng nóng này.

Tuy nhiên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế và Đài KTTV TP. Huế khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân cần đặc biệt lưu ý, chủ động các biện pháp ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa.

Hiện nay, thời tiết đang bước vào thời kỳ giao mùa, các hiện tượng cực đoan có xu hướng gia tăng, điển hình như nắng nóng xen kẽ dông lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét tại các khu vực ven sông, suối nhỏ. Bên cạnh đó, nhu cầu vui chơi, tắm mát của người dân, đặc biệt là trẻ em, gia tăng trong những ngày nắng nóng, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước.

Trước tình hình đó, các cấp, ngành và địa phương trên toàn thành phố cần chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai; tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng tránh tai nạn thương tích đuối nước, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.