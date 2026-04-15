Ngày 18/4 sẽ kết thúc đợt nắng nóng đầu tiên

HNN.VN - Chiều 16/4, Đài Khí tượng Thủy văn (KTTV) TP. Huế phát đi bản tin cuối cùng về đợt nắng nóng xảy ra trên địa bàn thành phố trong những ngày qua.

“Bắt mạch” nắng nóng giữa trời đổ lửaTừ 17/4, nắng nóng dịu dầnCảnh báo nguy cơ đuối nước trẻ em mùa hèNắng nóng gay gắt trên diện rộngThời tiết ngày 6/4: Nắng nóng ở nhiều nơi trên cả nước, có nơi đặc biệt gay gắt

Dự báo, trên địa bàn TP. Huế sẽ có những cơn mưa hạ nhiệt, nhưng đề phòng dông lốc, gió giật mạnh. (Ảnh minh họa)

Theo Đài KTTV TP. Huế, từ ngày 17/4, nắng nóng chỉ còn xuất hiện cục bộ tại một số nơi, với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34 - 36°C, độ ẩm thấp nhất dao động 50 - 65%. Đến ngày 18/4, nền nhiệt trên địa bàn thành phố tiếp tục giảm, chính thức chấm dứt đợt nắng nóng này.

Tuy nhiên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế và Đài KTTV TP. Huế khuyến cáo các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân cần đặc biệt lưu ý, chủ động các biện pháp ứng phó với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá trong giai đoạn chuyển mùa.

Hiện nay, thời tiết đang bước vào thời kỳ giao mùa, các hiện tượng cực đoan có xu hướng gia tăng, điển hình như nắng nóng xen kẽ dông lốc, sét, mưa đá, mưa lớn cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra lũ quét tại các khu vực ven sông, suối nhỏ. Bên cạnh đó, nhu cầu vui chơi, tắm mát của người dân, đặc biệt là trẻ em, gia tăng trong những ngày nắng nóng, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước.

Trước tình hình đó, các cấp, ngành và địa phương trên toàn thành phố cần chủ động triển khai các phương án phòng, chống thiên tai; tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc phòng tránh tai nạn thương tích đuối nước, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho Nhân dân.

PHONG ANH
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

"Bắt mạch" nắng nóng giữa trời đổ lửa

Trong tháng 4, đã xuất hiện đợt nắng nóng đầu tiên của năm 2026 với cường độ gay gắt, đặc biệt gay gắt xảy ra trên diện rộng. Tại Trạm Khí tượng thành phố, các nhân viên quan trắc vẫn miệt mài canh trời, vượt nắng, bám trạm qua từng ca trực.

“Bắt mạch” nắng nóng giữa trời đổ lửa
Từ 17/4, nắng nóng dịu dần

Ngày 14/4, Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn quốc gia nhận định, từ 16/4, nắng nóng chấm dứt trên hầu khắp cả nước, mưa rào và dông xuất hiện, nguy cơ đi kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ Thanh Hóa đến TP. Huế nắng nóng có thể dịu dần từ ngày 17/4.

Từ 17 4, nắng nóng dịu dần
Chật vật mưu sinh dưới nắng nóng

Nắng nóng trên diện rộng kéo dài hơn một tuần qua khiến cuộc sống của người dân, đặc biệt với những người mưu sinh bên ngoài trời vốn đã nhọc nhằn thì nay áp lực hơn.

Chật vật mưu sinh dưới nắng nóng

