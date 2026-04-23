Kiên quyết xử lý tình trạng phơi lúa trên đường, đốt rơm rạ sau thu hoạch

HNN.VN - Ngày 23/4, UBND xã Phú Vang tổ chức triển khai kế hoạch ra quân xử lý tình trạng phơi lúa trên các tuyến đường giao thông và đốt rơm rạ sau thu hoạch.

Hỗ trợ máy cuộn rơm cho nông dân là một trong những giải pháp hiệu quả 

Thời gian qua, dưới sự lãnh chỉ đạo quyết liệt của UBND xã, sự phối hợp triển khai kịp thời, các thôn và các hợp tác xã trên địa bàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nên nhận thức của người dân đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế đáng kể tình trạng phơi lúa trên các tuyến đường, gây cản trở giao thông và giảm thiểu được tình trạng ô nhiễm môi trường do đốt rơm rạ sau thu hoạch.

Tuy nhiên, sau mỗi mùa thu hoạch, tình trạng đốt rơm rạ trên các cánh đồng vẫn còn xảy ra rải rác tại một số thôn, không chỉ gây ô nhiễm môi trường không khí, phát sinh khói bụi, khí độc mà còn tiềm ẩn nguy cơ cháy lan, đặc biệt tại khu vực gần khu dân cư, hệ thống đường điện và các tuyến giao thông đi qua địa bàn xã.

Hội nghị đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến và đề xuất nhiều giải pháp thiết thực như: Hỗ trợ máy cuộn rơm cho bà con, bố trí các khu vực sân phơi tập trung… quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch ra quân, đảm bảo đường thông, hè thoáng và môi trường trong lành trong mùa thu hoạch.

Đồng thời, đề nghị các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân ký cam kết không vi phạm, thành lập các tổ công tác thường xuyên tuần tra trên các tuyến đường giao thông và các cánh đồng lúa tại các thôn. Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm hành lang an toàn giao thông và gây ô nhiễm môi trường do đốt rơm rạ sau thu hoạch.

Duy Trí
