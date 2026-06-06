Siết chặt tình trạng cơi nới thùng xe

Đo thành, thùng xe tải

Hệ lụy từ việc tận thu tải trọng

Thời gian gần đây, giá vật liệu xây dựng tăng cao, nhu cầu vận chuyển đất, đá, cát phục vụ thi công, san lấp mặt bằng cũng tăng. Đây cũng là thời điểm dễ phát sinh tình trạng một số chủ xe tìm cách cơi nới thành, thùng nhằm chở được nhiều hàng hơn với mục đích tối đa hóa lợi nhuận trên mỗi chuyến. Tuy nhiên, đằng sau những lợi ích trước mắt đó là hàng loạt hệ lụy khó lường. Khi thùng xe bị hoán cải, khối lượng hàng hóa vượt quá thiết kế cho phép sẽ làm thay đổi trọng tâm phương tiện, khiến xe dễ mất lái dẫn đến lật xe, nhất là khi vào đoạn cua, xuống dốc hoặc phanh gấp. Thực tế cho thấy, không ít vụ tai nạn giao thông đã xảy ra từ nguyên nhân này.

Không dừng lại ở đó, việc chất hàng cao, không che chắn kỹ còn tiềm ẩn nguy cơ rơi vãi vật liệu xuống mặt đường, đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người tham gia giao thông. Ông N.H.A., một lái xe trú tại phường Vỹ Dạ chia sẻ: “Giá nguyên, nhiên liệu tăng cao khiến nhiều chủ phương tiện, lái xe nảy sinh ý định cơi nới thành, thùng xe nhằm chở thêm hàng hóa, vật liệu xây dựng để bù đắp chi phí. Hành vi vi phạm này sẽ bị xử phạt nghiêm nếu bị lực lượng chức năng phát hiện. Dẫu vậy, không ít người cho rằng, nếu không cơi nới thành, thùng xe thì rất khó đảm bảo doanh thu trong bối cảnh hiện nay”.

Ngoài nguy cơ tai nạn, việc cơi nới thùng xe, chở quá tải còn khiến mặt đường nhanh chóng xuống cấp, làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của cầu, cống. Ở góc độ môi trường, các phương tiện chở vật liệu xây dựng không che chắn cẩn thận làm phát tán bụi, rơi vãi đất đá ra đường, gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân...

Đáng lo ngại hơn, tình trạng này còn tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động vận tải. Những doanh nghiệp chấp hành đúng quy định phải chịu chi phí cao hơn, trong khi các xe vi phạm lại có thể thu lợi lớn hơn. Về lâu dài, nếu không được kiểm soát triệt để, hành vi cơi nới thùng xe sẽ trở thành tiền lệ xấu, ảnh hưởng đến mục tiêu xây dựng hệ thống giao thông an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

Quyết liệt chấn chỉnh, lập lại trật tự

Trước thực trạng trên, Công an TP. Huế đã và đang triển khai đợt tổng rà soát đối với 570 phương tiện ô tô tải và xe sơ-mi rơ-moóc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên đang hoạt động trên địa bàn. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông bố trí cán bộ, chiến sĩ tại các tuyến đường, khu vực trọng điểm như: Quốc lộ, đường vành đai, tuyến dẫn vào mỏ khoáng sản, nhà máy xi măng và các khu vực có nhiều dự án xây dựng… để kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế cho biết: Trong quá trình kiểm tra, lực lượng cảnh sát giao thông cùng công an các đơn vị, địa phương tập trung xử lý các hành vi như: Cơi nới, hoán cải trái phép thùng xe; sử dụng phương tiện quá niên hạn; lắp đặt biển số sai quy định; không lắp đặt hoặc không vận hành thiết bị giám sát hành trình, camera theo quy định; tự ý độ chế còi, đèn gây mất an toàn giao thông. Ngoài ra, quy định chuyển đổi sang biển số nền vàng đối với xe kinh doanh vận tải cũng được kiểm tra chặt chẽ.

Đáng chú ý, mỗi phương tiện thuộc diện rà soát đều được phân công cụ thể cho từng cán bộ cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn trực tiếp theo dõi, quản lý. Công an cấp xã, phường chịu trách nhiệm về tiến độ, chất lượng thực hiện, bảo đảm việc kiểm tra diễn ra đồng bộ, không bỏ sót, tránh hình thức. Đối với các phương tiện không còn hoạt động tại địa phương, lực lượng chức năng sẽ xác minh, phối hợp với cơ quan đăng ký xe nơi phương tiện đang hoạt động để quản lý chặt chẽ.

Qua kiểm tra bước đầu, đa số chủ phương tiện cơ bản chấp hành quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Mặc dù vậy, vẫn còn một số trường hợp vi phạm như: Cơi nới thùng xe, hoán cải kết cấu trái phép, chở hàng quá tải, quá khổ hoặc sử dụng thiết bị không đúng quy định.

Ngoài bị xử phạt hành chính, các chủ phương tiện vi phạm buộc phải khôi phục lại nguyên trạng kỹ thuật ban đầu của xe ngay tại nơi tạm giữ, dưới sự giám sát của lực lượng chức năng. Trường hợp tái phạm, phương tiện có thể bị tịch thu theo quy định.

Đại tá Hồ Xuân Phương, Phó Giám đốc Công an TP. Huế nhấn mạnh: “Việc triển khai đồng bộ đợt tổng rà soát lần này không chỉ nhằm xử lý vi phạm, mà quan trọng hơn là góp phần thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các chủ phương tiện. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và bền vững trên địa bàn TP. Huế”.