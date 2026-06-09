Nuôi chồn hương - hướng đi mới cho kinh tế nông thôn

Với giá trị kinh tế lớn, mô hình nuôi chồn hương hứa hẹn mang lại doanh thu đột phá cho người dân

Đồng hành cùng nông dân

Năm 2025, được sự hỗ trợ của Hội Nông dân thành phố, mô hình chăn nuôi chồn hương đã được thực hiện tại tổ dân phố Vĩnh Hương, phường Phong Thái. Theo đó, Hội Nông dân thành phố đã hỗ trợ cho 10 hộ dân tham gia với tổng kinh phí 40 triệu đồng để mua 10 con chồn hương giống. Bên cạnh nguồn vốn mồi này, các hộ dân đã chủ động đối ứng thêm kinh phí về con giống, thức ăn và chuồng trại với tổng kinh phí khoảng 500 triệu đồng. Mức đối ứng bình quân dao động khoảng 50 triệu đồng/hộ, trong đó hộ thấp nhất là 15 triệu đồng và hộ cao nhất lên đến 100 triệu đồng. Sự hỗ trợ kịp thời với mức kinh phí thiết thực này đã tạo động lực quan trọng để các hội viên nông dân hăng hái tham gia, quyết tâm phát triển kinh tế hộ gia đình.

Bên cạnh đó, Hội Nông dân phường Phong Thái cũng đã nhanh chóng khảo sát, đánh giá địa điểm và triển khai các quy trình, thủ tục chọn hộ, họp chi hội chặt chẽ theo đúng quy định. Đặc biệt, hội đã phối hợp với cơ quan Kiểm lâm để hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện thủ tục đăng ký mã trại và các hồ sơ liên quan. Các lớp hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh cũng được tổ chức bài bản, giúp bà con nông dân tự tin làm chủ quy trình kỹ thuật.

Cơ hội mở rộng liên kết

Qua thời gian nuôi thử nghiệm, mô hình đã cho thấy những tín hiệu hết sức khả quan. Chồn hương tỏ ra rất thích nghi với điều kiện địa phương, phát triển tốt và dễ chăm sóc. Điểm cộng lớn của mô hình này là tận dụng được nguồn thức ăn sẵn có, giá rẻ tại địa phương như chuối, các loại trái cây, củ quả cùng các loại thực phẩm như cá, ốc…, không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào, tăng lợi nhuận mà còn đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường sống.

Ông Trần Văn Thu (hội viên nông dân tham gia mô hình) phấn khởi chia sẻ: "Sau một thời gian trực tiếp chăm sóc, tôi nhận thấy loài vật này thích nghi với khí hậu, phát triển tốt và ít dịch bệnh. Đặc biệt, chi phí thức ăn rất thấp vì có thể tận dụng ngay nguồn cây trái, cá, ốc sẵn có ở quanh vườn. Nhận thấy hiệu quả kinh tế và tiềm năng đầu ra rõ rệt, tôi đã quyết định mạnh dạn đầu tư, mở rộng thêm hơn 100m² diện tích chuồng trại và mua thêm 15 con giống để phát triển kinh tế gia đình".

“Thấy mô hình phát triển tốt và có hướng đi bền vững, tôi đã đầu tư mở rộng thêm hơn 50m² chuồng trại, nhập thêm 10 con giống. Với sự đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật từ các cấp hội và việc tham gia vào Tổ hội nghề nghiệp, chúng tôi rất tự tin mô hình này sẽ còn tiến xa”. ông Trần Văn Công, một hộ dân tham gia cũng rất kỳ vọng về mô hình này chia sẻ thêm.

Qua hơn một năm triển khai, ngoài các hộ được hỗ trợ từ dự án, Hội Nông dân phường Phong Thái đã vận động thêm được 6 hộ dân trên địa bàn tham gia mô hình. Đến nay, toàn phường đã có 16 hộ nuôi với tổng đàn phát triển lên 500 con. Do chồn hương thương phẩm đang là sản phẩm được thị trường cực kỳ ưa chuộng, nên các hộ dân tham gia dự án đều có xu hướng giữ đàn để tiếp tục nhân giống và mở rộng chuồng trại chứ chưa xuất chuồng vội.

Ông Trịnh Xuân Nhân, Chủ tịch Hội Nông dân Phường Phong Thái cho biết: Dự kiến đến cuối năm 2026, các hộ nuôi sẽ bắt đầu bán ra thị trường cả con giống lẫn chồn hương thương phẩm. Với mức giá thị trường bình quân rất cao hiện nay, khoảng 1,5 triệu đồng/kg chồn thương phẩm và khoảng 4 triệu đồng/con giống, mô hình hứa hẹn mang lại doanh thu đột phá. Dự kiến đợt xuất chuồng đầu tiên sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 100kg chồn thương phẩm và 40 con giống, mang lại nguồn thu nhập đáng mơ ước cho bà con.

Nhằm tạo hướng đi bền vững, Hội Nông dân phường đã thành lập tổ, hội nông dân nghề nghiệp nuôi chồn hương. Đây chính là địa chỉ để các hội viên cùng sinh hoạt, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về kỹ thuật, từ đó mở ra cơ hội lớn trong việc liên kết sản xuất, đồng hành tiêu thụ sản phẩm và nâng cao thu nhập ổn định cho nông dân toàn thành phố.