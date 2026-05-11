Học sử tại thư viện: Từ “ghi nhớ” sang “giải mã”

Những tiết học sử ở thư viện tại Trường THPT Hai Bà Trưng

Không gian mở, cách học mới

Trong giáo dục hiện đại, không gian học tập đóng vai trò là “người thầy thứ ba”. Việc thay đổi không gian học tập từ phòng học truyền thống sang thư viện đã tạo ra sự hứng thú trong học sinh. Sự thoáng đãng, bao quanh bởi nguồn tri thức khổng lồ của thư viện giúp giải tỏa áp lực học đường, kích thích sự tò mò và khát khao khám phá của người học.

Thực tế cho thấy, khi thay đổi không gian học tập, sự tập trung và hứng thú của học sinh tăng lên rõ rệt. Thay vì chỉ nhìn vào một cuốn sách giáo khoa, các em được đặt vào một “hệ sinh thái” tư liệu. Tại đây, kiến thức không còn là những dòng chữ khô khan mà trở nên đa diện, sinh động thông qua các nguồn sách tham khảo, bản đồ, tranh ảnh và tư liệu số.

Em Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 11 chia sẻ: “Trước đây em thường học lịch sử bằng cách ghi nhớ sự kiện và số liệu. Khi học ở thư viện, em được tự tìm tài liệu, xem thêm tranh ảnh, bản đồ nên cảm thấy dễ hiểu và hứng thú hơn rất nhiều”.

Với phương pháp dạy học truyền thống, học sinh thường tiếp cận lịch sử qua “kênh chữ” duy nhất là sách giáo khoa và lời giảng của giáo viên. Điều này dễ dẫn đến lối mòn ghi nhớ máy móc các mốc thời gian và sự kiện. Khi tiết học được tổ chức tại thư viện, người giáo viên đóng vai trò là người hướng dẫn học sinh khai thác các nguồn sử liệu đa dạng: Từ sách chuyên khảo, hồi ký, bản đồ đến các bộ sưu tập tranh, ảnh và tư liệu số. Việc tiếp xúc trực tiếp với các nguồn tư liệu bổ trợ giúp các sự kiện lịch sử không còn là những con số khô khan mà trở nên sống động, có chiều sâu và đa chiều.

Rèn luyện kỹ năng và tư duy phản biện

Việc tổ chức tiết học lịch sử tại thư viện giúp học sinh từ người thụ động tiếp nhận kiến thức sang người chủ động khai thác tư liệu - một yêu cầu then chốt của chương trình giáo dục mới. Thay vì nhận những đáp án có sẵn, các em được rèn luyện quy trình nghiên cứu thực thụ: Từ việc tra cứu, chọn lọc thông tin trong biển sách tham khảo đến việc đối chiếu, xác thực các nguồn quan điểm khác nhau để tìm ra tính khách quan của sự kiện. Quá trình tự mình tổng hợp và tái hiện lịch sử thông qua sơ đồ tư duy hay bài thuyết trình chính là lúc tư duy phản biện được đánh thức, giúp các em thấu hiểu bản chất vấn đề thay vì chỉ học thuộc lòng những con số khô khan.

Nếu các môn khoa học tự nhiên cần phòng thí nghiệm với máy móc hiện đại, thì đối với môn lịch sử, thư viện chính là “phòng thí nghiệm” lý tưởng nhất. Tại đây, mỗi cuốn sách là một mảnh ghép của quá khứ. Việc dạy học tại thư viện giúp xóa nhòa khoảng cách giữa lý thuyết và thực tiễn nghiên cứu. Hơn thế nữa, phương pháp này còn góp phần quan trọng vào việc hình thành văn hóa đọc. Khi học sinh nhận thấy sách là công cụ đắc lực để giải quyết các vấn đề học thuật, các em sẽ tìm đến thư viện với niềm yêu thích .

Đổi mới phương pháp dạy học lịch sử theo hướng tiếp cận thư viện là cách để “trẻ hóa” bộ môn này. Nó không chỉ giúp học sinh yêu thêm lịch sử dân tộc mà còn trang bị cho các em bộ kỹ năng tự học suốt đời - hành trang quan trọng nhất trong kỷ nguyên tri thức.

Tại trường THPT Hai Bà Trưng, giáo viên dạy môn lịch sử đã được khuyến khích đổi mới phương pháp dạy học theo hướng này tại thư viện trường học. Ông Lê Triều Sơn - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, sau một thời gian thực hiện, phương pháp này đã giúp học sinh giảm áp lực học tập, kích thích sự sáng tạo, phát huy tốt tính chủ động chiếm lĩnh tri thức trong quá trình học tập.