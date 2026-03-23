Cưỡng chế thi hành án, bàn giao Khách sạn Romance cho đơn vị trúng đấu giá

HNN.VN - Ngày 21/4, tại số 16 Nguyễn Thái Học (phường Thuận Hóa), Cơ quan Thi hành án (THA) dân sự thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức cưỡng chế THA và bàn giao tài sản công trình Khách sạn Romance cho đơn vị trúng đấu giá theo quy định pháp luật.

Sở Du lịch khuyến cáo chấm dứt đưa khách lưu trú tại khách sạn Romance HuếTổ chức đấu giá 2 khách sạn 4 sao để thi hành án

Cơ quan chức năng đọc quyết định cưỡng chế thi hành án  

Việc cưỡng chế được thực hiện trên cơ sở Bản án số 02/2022/KDTM-ST ngày 25/5/2022 của Tòa án Nhân dân tỉnh (nay là thành phố Huế) và Bản án số 25/2022/KDTM-PT ngày 29/8/2022 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng đối với Công ty TNHH Doanh Ngân. Theo đó, doanh nghiệp này có nghĩa vụ thanh toán cho Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam số tiền hơn 178 tỷ đồng cùng lãi phát sinh.

Do phía THA không tự nguyện thực hiện nghĩa vụ, cơ quan THA dân sự đã tiến hành các thủ tục xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại địa chỉ trên. Tài sản đã được bán đấu giá công khai hơn 103 tỷ đồng, người trúng đấu giá đã hoàn tất nghĩa vụ tài chính và được cơ quan THA ban hành quyết định giao tài sản.

Do việc bàn giao tài sản không được phía phải THA tự nguyện thực hiện, buộc cơ quan chức năng phải triển khai kế hoạch cưỡng chế. Hoạt động cưỡng chế dự kiến diễn ra trong 3 ngày, từ 21 đến 23/4/2026.

 Khách sạn Romance đã được phong tỏa thi hành án đảm bảo an ninh trật tự và không gây xáo trộn đến môi trường du lịch

Vào thời điểm tiến hành cưỡng chế lúc 9 giờ 45 phút ngày 21/4, tại khách sạn còn 6 du khách đang lưu trú.

Đại diện Sở Du lịch cho biết, nhằm đảm bảo quyền lợi và trải nghiệm của du khách, đơn vị đã chủ động phối hợp với các bên liên quan tổ chức di chuyển và bố trí nơi lưu trú thay thế tại các khách sạn lân cận với điều kiện tương đương hoặc tốt hơn. Toàn bộ quá trình được thực hiện nhanh chóng, an toàn, không ảnh hưởng đến kế hoạch tham quan của du khách.

Sở Du lịch cũng đã làm việc với đơn vị trúng đấu giá là Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển An Tín Phát về phương án tiếp nhận và sử dụng lực lượng lao động hiện có, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người lao động, đồng thời góp phần duy trì sự ổn định của hoạt động du lịch trên địa bàn.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
Khách sạn Romacecưỡng chếthi hành ánDoanh Ngânchấp hành
