EU và Hàn Quốc ký hiệp định thương mại kỹ thuật số

(Từ trái sang) Bộ trưởng Thương mại Hàn Quốc Yeo Han-koo, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Ủy viên EU phụ trách thương mại và an ninh kinh tế Maros Sefcovic tại lễ ký. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hiệp định được đánh giá là bước đi cụ thể nhằm hiện thực hóa định hướng của EU trong việc xây dựng các quy tắc thương mại kỹ thuật số thế hệ mới với các đối tác tin cậy, cùng chung quan điểm, trong bối cảnh kinh tế thế giới đối mặt với nhiều biến động và xu hướng phân mảnh ngày càng gia tăng.

DTA sẽ bổ sung các quy định tiêu chuẩn cao và có tính ràng buộc pháp lý vào Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) giữa EU và Hàn Quốc có hiệu lực từ năm 2011. Các nội dung trọng tâm bao gồm công nhận giá trị pháp lý và hiệu lực thực thi của hợp đồng điện tử, cho phép sử dụng chữ ký điện tử, đồng thời tăng cường bảo vệ người tiêu dùng trong môi trường trực tuyến.

Theo đánh giá của hai bên, hiệp định sẽ mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, đặc biệt là các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, thông qua việc giảm rào cản giao dịch và nâng cao mức độ an toàn trong nền kinh tế số.

Một điểm đáng chú ý của hiệp định là tạo điều kiện thuận lợi cho dòng dữ liệu xuyên biên giới, đồng thời nghiêm cấm việc áp đặt yêu cầu chuyển giao mã nguồn. Tuy nhiên, EU và Hàn Quốc vẫn duy trì mức độ bảo vệ cao đối với dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư, bảo đảm quyền chủ động trong xây dựng và thực thi các chính sách công.

Phát biểu tại lễ ký kết, Ủy viên EU phụ trách thương mại và an ninh kinh tế Maros Sefcovic khẳng định việc ký DTA là dấu mốc mới trong quan hệ đối tác giữa EU và Hàn Quốc.

Theo ông Sefcovic, trong bối cảnh hoạt động trao đổi hàng hóa và dịch vụ qua môi trường số đang tăng trưởng với tốc độ chưa từng có, việc thiết lập các khuôn khổ hợp tác ổn định và tin cậy với những đối tác cùng chia sẻ tầm nhìn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hiệp định sẽ góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường, tạo nền tảng pháp lý minh bạch và ổn định cho doanh nghiệp, đồng thời nâng cao mức độ an toàn và niềm tin của người tiêu dùng trong môi trường trực tuyến.

Sau khi ký kết hiệp định, hai bên sẽ triển khai các thủ tục nội bộ theo quy định để hoàn tất quá trình phê chuẩn hiệp định. Về phía EU, văn kiện sẽ được trình Nghị viện châu Âu xem xét, thông qua trước khi Hội đồng châu Âu tiến hành các bước phê chuẩn cuối cùng để hiệp định chính thức có hiệu lực.

Hàn Quốc hiện là một trong những đối tác quan trọng của EU tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Năm 2023, hơn 1/3 tổng kim ngạch thương mại dịch vụ giữa hai bên, tương đương khoảng 11 tỷ euro, được thực hiện thông qua các phương thức kỹ thuật số.

Việc ký kết DTA không chỉ hoàn thiện khuôn khổ hợp tác kinh tế số giữa EU và Hàn Quốc mà còn góp phần định hình các tiêu chuẩn thương mại kỹ thuật số mới tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên phạm vi toàn cầu, trong bối cảnh kinh tế số ngày càng trở thành động lực tăng trưởng chủ đạo của thế giới.

https://nhandan.vn/eu-va-han-quoc-ky-hiep-dinh-thuong-mai-ky-thuat-so-post968545.html?gidzl=0HyIC-0EZo430Xipxn6F80a27p3p5zWY40r9Fw1DZNWG3XjkyXJQBnK06pAbHjyW4m4PP6NK8gKbv0w28m