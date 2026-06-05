  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 06/06/2026 11:11

Tăng cường xử lý tình trạng thả rông trâu bò gây mất an toàn giao thông

HNN - Tình trạng trâu bò thả rông, phóng uế bừa bãi không chỉ làm xấu hình ảnh đô thị, mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông...

Quyết liệt xử lý trâu, bò thả rông phá hoại rừng trồng, hoa màu

 Đàn bò này không còn xa lạ với người thường xuyên tham gia giao thông trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (Ảnh chụp chiều 4/6/2026)

Tái diễn “điệp khúc” thả rông gia súc

Dù đã rất cố gắng để chấn chỉnh tình trạng người dân chăn thả trâu bò tự do trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, phường An Cựu, nhưng đến nay vấn đề này vẫn chưa được địa phương xử lý triệt để. Hình ảnh những đàn bò ung dung đi lại trên đường, thậm chí nằm chắn ngang trên dải phân cách khi đêm xuống, không còn xa lạ với người tham gia giao thông.

Từ phản ánh của người dân, lực lượng chức năng phường An Cựu đã tiến hành kiểm tra hiện trường, làm việc với các hộ chăn nuôi và yêu cầu ký cam kết không thả rông gia súc. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn.

“Ngày nào cũng thấy bò đi lại tự do, không có người trông coi. Buổi tối, bò nằm giữa đường rất nguy hiểm cho người đi xe”, anh Trần Anh Vinh, một người dân sống gần khu vực cho biết.

Không chỉ ở An Cựu, tại Khu quy hoạch tái định cư 1 Xuân Phú, phường Vỹ Dạ, tình trạng bò thả rông vẫn xảy ra. Đàn bò khoảng 15 con đi lại nghênh ngang trên đường không chỉ gây mất vệ sinh môi trường, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đối với người và các phương tiện qua lại. Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh qua ứng dụng Hue-S, nhưng việc xử lý của UBND phường Vỹ Dạ vẫn chưa triệt để, rốt ráo.

Tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An, phường Mỹ Thượng cũng trong tình trạng tương tự. Không ít trường hợp người điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến phải phanh gấp để tránh va chạm đàn bò. “Có lần tôi đang chạy xe thì đàn bò bất ngờ băng qua đường, rất may kịp xử lý, nếu không hậu quả khó lường”, anh Nguyễn Văn Mạnh trú tại phường Mỹ Thượng chia sẻ.

Thực tế cho thấy, không phải chính quyền địa phương không nắm được tình trạng trâu bò thả rông. Tuy nhiên, cách xử lý vẫn chủ yếu dừng lại ở việc lập biên bản, ký cam kết rồi xong.

Cần giải pháp đồng bộ

Tình trạng thả rông trâu bò nếu chỉ dừng lại ở nhắc nhở hay xử phạt đơn lẻ sẽ rất khó tạo chuyển biến. Đã đến lúc cần giải quyết tình trạng này quyết liệt hơn từ ngành chức năng cũng như chính quyền địa phương.

Nguyên nhân sâu xa của việc chăn nuôi trâu bò thả rông chủ yếu xuất phát từ tập quán chăn thả tự do, trong khi thiếu các khu chăn nuôi tập trung và chi phí nuôi nhốt cao. Giải pháp căn cơ là quy hoạch các khu chăn thả hoặc chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, đi kèm với hỗ trợ về hạ tầng, đất đai và chi phí ban đầu, giúp người dân có điều kiện thay đổi thói quen.

Cùng với đó, cần siết chặt quản lý bằng các quy định cụ thể, bắt buộc người chăn nuôi phải kiểm soát vật nuôi, gắn nhận diện để truy trách nhiệm khi xảy ra sự cố. Những trường hợp thả rông gia súc trên đường phải bị xử lý nghiêm, thậm chí tạm giữ vật nuôi và buộc chủ nuôi chịu toàn bộ chi phí liên quan.

Một điểm then chốt khác là khâu thực thi. Nếu thiếu kiểm tra thường xuyên, các quy định dễ rơi vào hình thức. Do đó, hộ chăn nuôi nào tái phạm nhiều lần cần tăng nặng hình thức xử phạt.

Công tác tuyên truyền cũng cần đi vào chiều sâu, không chỉ dừng ở việc phổ biến quy định, mà phải chỉ rõ những hệ lụy cụ thể như tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Khi cộng đồng cùng lên tiếng, hành vi thả rông trâu bò sẽ dần bị loại bỏ.

Về lâu dài, cần hỗ trợ người dân chuyển đổi mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn, hiệu quả hơn như nuôi nhốt hoặc bán chăn thả, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Khi lợi ích kinh tế được đảm bảo, người dân sẽ chủ động thay đổi.

Bài, ảnh: TÂM ANH
 Từ khóa:
tăng cườngxử lýtình trạngthả rông trâu bògây mất an toàn giao thông
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa CH Philippines và CHXHCN Việt Nam

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly tới Cộng hòa Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6/2026, lãnh đạo hai nước đã ra Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường Philippines và Việt Nam. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bản tuyên bố.

Tuyên bố chung về quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường giữa CH Philippines và CHXHCN Việt Nam
Khởi tố 2 đối tượng buôn bán 3.000 bao thuốc lá nhập lậu

Ngày 22/5, Công an TP. Huế cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Hữu Tảo (sinh năm 1971) và Nguyễn Thị Phương (sinh năm 1974), cùng trú tại tỉnh Quảng Trị về tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại Khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự. Đồng thời, áp dụng biện pháp ngăn chặn “tạm giam” đối với bị can Đặng Hữu Tảo và “cấm đi khỏi nơi cư trú” đối với bị can Nguyễn Thị Phương để phục vụ công tác điều tra.

Khởi tố 2 đối tượng buôn bán 3 000 bao thuốc lá nhập lậu
Xử lý 45 trường hợp tương tác với các trang tin phản động, chống phá

Ngày 20/5, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (ANM&PCTPSDCNC) Công an TP. Huế cho biết đã chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an các xã, phường đồng loạt mời làm việc, răn đe các trường hợp có hoạt động tương tác, chia sẻ thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Xử lý 45 trường hợp tương tác với các trang tin phản động, chống phá
Xử lý vi phạm bản quyền từ gốc

Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 đặt ra yêu cầu xử lý quyết liệt các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Với bản quyền trực tuyến, yêu cầu đó không chỉ là gỡ thêm nhiều đường link hay chặn thêm một số website vi phạm mà phải nhận diện và xử lý triệt để hệ sinh thái vận hành phía sau, đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn về chứng cứ số trong xử lý hành chính, dân sự và hình sự.

Xử lý vi phạm bản quyền từ gốc

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top