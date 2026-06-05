Tăng cường xử lý tình trạng thả rông trâu bò gây mất an toàn giao thông

Đàn bò này không còn xa lạ với người thường xuyên tham gia giao thông trên tuyến đường Võ Văn Kiệt (Ảnh chụp chiều 4/6/2026)

Tái diễn “điệp khúc” thả rông gia súc

Dù đã rất cố gắng để chấn chỉnh tình trạng người dân chăn thả trâu bò tự do trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, phường An Cựu, nhưng đến nay vấn đề này vẫn chưa được địa phương xử lý triệt để. Hình ảnh những đàn bò ung dung đi lại trên đường, thậm chí nằm chắn ngang trên dải phân cách khi đêm xuống, không còn xa lạ với người tham gia giao thông.

Từ phản ánh của người dân, lực lượng chức năng phường An Cựu đã tiến hành kiểm tra hiện trường, làm việc với các hộ chăn nuôi và yêu cầu ký cam kết không thả rông gia súc. Tuy nhiên, theo ghi nhận thực tế, tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn.

“Ngày nào cũng thấy bò đi lại tự do, không có người trông coi. Buổi tối, bò nằm giữa đường rất nguy hiểm cho người đi xe”, anh Trần Anh Vinh, một người dân sống gần khu vực cho biết.

Không chỉ ở An Cựu, tại Khu quy hoạch tái định cư 1 Xuân Phú, phường Vỹ Dạ, tình trạng bò thả rông vẫn xảy ra. Đàn bò khoảng 15 con đi lại nghênh ngang trên đường không chỉ gây mất vệ sinh môi trường, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đối với người và các phương tiện qua lại. Mặc dù người dân đã nhiều lần phản ánh qua ứng dụng Hue-S, nhưng việc xử lý của UBND phường Vỹ Dạ vẫn chưa triệt để, rốt ráo.

Tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An, phường Mỹ Thượng cũng trong tình trạng tương tự. Không ít trường hợp người điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến phải phanh gấp để tránh va chạm đàn bò. “Có lần tôi đang chạy xe thì đàn bò bất ngờ băng qua đường, rất may kịp xử lý, nếu không hậu quả khó lường”, anh Nguyễn Văn Mạnh trú tại phường Mỹ Thượng chia sẻ.

Thực tế cho thấy, không phải chính quyền địa phương không nắm được tình trạng trâu bò thả rông. Tuy nhiên, cách xử lý vẫn chủ yếu dừng lại ở việc lập biên bản, ký cam kết rồi xong.

Cần giải pháp đồng bộ

Tình trạng thả rông trâu bò nếu chỉ dừng lại ở nhắc nhở hay xử phạt đơn lẻ sẽ rất khó tạo chuyển biến. Đã đến lúc cần giải quyết tình trạng này quyết liệt hơn từ ngành chức năng cũng như chính quyền địa phương.

Nguyên nhân sâu xa của việc chăn nuôi trâu bò thả rông chủ yếu xuất phát từ tập quán chăn thả tự do, trong khi thiếu các khu chăn nuôi tập trung và chi phí nuôi nhốt cao. Giải pháp căn cơ là quy hoạch các khu chăn thả hoặc chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, đi kèm với hỗ trợ về hạ tầng, đất đai và chi phí ban đầu, giúp người dân có điều kiện thay đổi thói quen.

Cùng với đó, cần siết chặt quản lý bằng các quy định cụ thể, bắt buộc người chăn nuôi phải kiểm soát vật nuôi, gắn nhận diện để truy trách nhiệm khi xảy ra sự cố. Những trường hợp thả rông gia súc trên đường phải bị xử lý nghiêm, thậm chí tạm giữ vật nuôi và buộc chủ nuôi chịu toàn bộ chi phí liên quan.

Một điểm then chốt khác là khâu thực thi. Nếu thiếu kiểm tra thường xuyên, các quy định dễ rơi vào hình thức. Do đó, hộ chăn nuôi nào tái phạm nhiều lần cần tăng nặng hình thức xử phạt.

Công tác tuyên truyền cũng cần đi vào chiều sâu, không chỉ dừng ở việc phổ biến quy định, mà phải chỉ rõ những hệ lụy cụ thể như tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Khi cộng đồng cùng lên tiếng, hành vi thả rông trâu bò sẽ dần bị loại bỏ.

Về lâu dài, cần hỗ trợ người dân chuyển đổi mô hình chăn nuôi theo hướng an toàn, hiệu quả hơn như nuôi nhốt hoặc bán chăn thả, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, liên kết tiêu thụ sản phẩm. Khi lợi ích kinh tế được đảm bảo, người dân sẽ chủ động thay đổi.