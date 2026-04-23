Siết chặt phòng, chống ma túy và tham nhũng, tiêu cực từ cơ sở

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phạm Đức Tiến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Hơn 350 cán bộ các sở, ban, ngành và địa phương đã được phổ biến, quán triệt nhiều nội dung trọng tâm. Trong đó, đáng chú ý là Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 11/02/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng TP. Huế không ma túy; Kế hoạch 49/KH-UBND ngày 26/01/2026 của UBND thành phố về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030, gắn với Đề án xây dựng “xã, phường không ma túy” giai đoạn 2026 - 2030.

Hội nghị cũng quán triệt Chỉ thị 26-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; Nghị quyết 04-NQ/TW, ngày 01/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới. Các đại biểu còn được triển khai Thông tư liên tịch số 11/2025/TTLT của các cơ quan Trung ương về phối hợp trong công tác phát hiện, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý các vụ án, vụ việc.

Các đại biểu tham gia hội nghị quán triệt nghị quyết

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Huế Phạm Đức Tiến nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Trong đó, đối với Nghị quyết số 03 của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch số 49 của UBND thành phố về xây dựng “Thành phố Huế không ma túy”, cần thống nhất nhận thức đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, vừa cấp bách trước mắt, vừa mang tính lâu dài. Ma túy không chỉ là vấn đề tội phạm mà còn là nguy cơ làm băng hoại đạo đức, ảnh hưởng đến tương lai xã hội. Các cấp ủy, chính quyền phải vào cuộc với quyết tâm chính trị cao, triển khai đồng bộ các giải pháp theo phương châm giảm cung, giảm cầu, giảm tác hại; đồng thời tăng cường hiệu lực pháp lý, nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Trọng tâm là quản lý chặt địa bàn, đối tượng ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng; thực hiện mục tiêu xây dựng 100% xã, phường không ma túy vào năm 2030 một cách kiên trì, bài bản, thực chất và bền vững.

Đối với Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, cần tiếp tục quán triệt quan điểm phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đặc biệt, phải chú trọng phòng, chống lãng phí, coi đây là nguy cơ trực tiếp làm thất thoát nguồn lực và cản trở phát triển; gắn với kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; tăng cường kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa.

Việc triển khai Thông tư liên tịch số 11/2025 cũng có ý nghĩa quan trọng, yêu cầu các cơ quan nghiên cứu kỹ, áp dụng thống nhất, bảo đảm xác định thiệt hại khách quan, chính xác, nhất là trong các lĩnh vực nhạy cảm như đầu tư công, tài chính, đất đai, tài sản công. Việc xử lý phải đúng pháp luật, đúng bản chất, đồng thời xem xét đầy đủ bối cảnh, tạo điều kiện khắc phục hậu quả, bảo đảm tính nghiêm minh nhưng nhân văn.

Với Chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan, đồng chí Phạm Đức Tiến nhấn mạnh cần tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật; đồng thời bảo đảm đúng ranh giới trong lãnh đạo, chỉ đạo, không làm thay, không can thiệp trái quy định. Các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo, xin ý kiến cấp ủy; đặc biệt chú trọng quản lý chặt chẽ tài liệu, thông tin thuộc danh mục bí mật, không để xảy ra lộ lọt thông tin.