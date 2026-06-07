  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 08/06/2026 18:38

Thanh Thủy ra quân lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường

HNN.VN - Ngày 8/6, UBND phường Thanh Thủy tổ chức lễ ra quân lập lại trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông (ATGT) và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông Phú Bài ra quân lập lại trật tự đô thịXử phạt 9 trường hợp vi phạm liên quan đến buôn bán hàng rongPhú Bài ra quân lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông Lập lại trật tự đô thị, xây dựng và an toàn giao thông trên địa bàn phường An Cựu

Ra quân lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông 

Theo kế hoạch, đợt ra quân được triển khai thường xuyên từ nay đến hết năm 2026, kết hợp kiểm tra định kỳ và xử lý đột xuất tại các tuyến đường trọng điểm như Nguyễn Tất Thành, Trưng Nữ Vương, Tôn Thất Sơn, Dạ Lê, Khúc Thừa Dụ cùng các khu vực chợ trên địa bàn.

Trong đợt cao điểm này, các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định; kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng, rác thải gây mất mỹ quan đô thị và cản trở giao thông. Đồng thời, tăng cường chấn chỉnh tình trạng họp chợ tự phát, lấn chiếm lòng, lề đường tại khu vực chợ Mai, chợ Dạ Lê và các điểm thường xuyên xảy ra vi phạm.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Trần Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung xử lý dứt điểm các điểm nóng về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và vi phạm trật tự ATGT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát huy vai trò tự quản của các tổ dân phố nhằm duy trì hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị, không để tái diễn vi phạm.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai nhiệm vụ trên các tuyến đường trọng điểm, tập trung giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, buôn bán không đúng quy định, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần bảo đảm trật tự ATGT và giữ gìn vệ sinh môi trường.

Tin, ảnh: Văn Hiệp
 Từ khóa:
Thanh Thuỷra quânlập lạitrật tựđô thịgiao thông
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Huế xanh

Thành phố Huế là đô thị có mật độ cây xanh cao nhất cả nước, với hơn 64.000 cây xanh trên từng đường phố, công viên, và những ngôi nhà vườn xanh mát. Cây xanh được chính quyền địa phương và cả người dân cùng bảo vệ, chăm sóc, vừa làm đẹp cho thành phố, vừa trở thành một lá chắn tự nhiên đem lại cảm giác mát dịu trong cái nắng mùa hè đổ lửa.

Huế xanh
Lập lại trật tự trên những tuyến phố về đêm

Lực lượng công an đã tăng cường tuần tra, lập chốt kiểm soát, hóa trang mật phục nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hành vi tụ tập, chạy xe lạng lách, đánh võng, vi phạm trật tự an toàn giao thông trong thanh, thiếu niên.

Lập lại trật tự trên những tuyến phố về đêm

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top