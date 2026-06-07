Thanh Thủy ra quân lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường

Ra quân lập lại trật tự đô thị, bảo đảm an toàn giao thông

Theo kế hoạch, đợt ra quân được triển khai thường xuyên từ nay đến hết năm 2026, kết hợp kiểm tra định kỳ và xử lý đột xuất tại các tuyến đường trọng điểm như Nguyễn Tất Thành, Trưng Nữ Vương, Tôn Thất Sơn, Dạ Lê, Khúc Thừa Dụ cùng các khu vực chợ trên địa bàn.

Trong đợt cao điểm này, các lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định; kinh doanh, buôn bán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; tập kết hàng hóa, vật liệu xây dựng, rác thải gây mất mỹ quan đô thị và cản trở giao thông. Đồng thời, tăng cường chấn chỉnh tình trạng họp chợ tự phát, lấn chiếm lòng, lề đường tại khu vực chợ Mai, chợ Dạ Lê và các điểm thường xuyên xảy ra vi phạm.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Trần Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Thủy yêu cầu các lực lượng chức năng tập trung xử lý dứt điểm các điểm nóng về lấn chiếm lòng đường, vỉa hè và vi phạm trật tự ATGT; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tăng cường tuần tra, kiểm tra, phát huy vai trò tự quản của các tổ dân phố nhằm duy trì hiệu quả công tác chỉnh trang đô thị, không để tái diễn vi phạm.

Ngay sau lễ ra quân, các lực lượng chức năng đã đồng loạt triển khai nhiệm vụ trên các tuyến đường trọng điểm, tập trung giải tỏa các trường hợp lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; chấn chỉnh hoạt động kinh doanh, buôn bán không đúng quy định, đồng thời tuyên truyền, vận động người dân cùng chung tay xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần bảo đảm trật tự ATGT và giữ gìn vệ sinh môi trường.