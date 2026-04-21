Vận chuyển 3.750 bao thuốc lá lậu, tài xế lĩnh 24 tháng tù giam

Bị cáo Đặng Dương Vương trước tòa

Theo cáo trạng, Đặng Dương Vương là tài xế lái xe thuê. Ngày 18/11/2025, trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ Hà Nội vào Quảng Ngãi, Vương đã nhận lời một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) vận chuyển thuê thuốc lá lậu với tiền công 1,5 triệu đồng.

Sau khi nhận hàng tại khu vực cầu Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị), Vương đã lén đưa 5 thùng thuốc lá lên xe tải đang chở hàng của công ty rồi tiếp tục hành trình. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, khi đi qua Km 0+400 cao tốc La Sơn - Túy Loan (địa phận xã Hưng Lộc, thành phố Huế), lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm 3.750 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu JET SPECIAL BLEND. Kết luận giám định xác định toàn bộ số thuốc lá này do nước ngoài sản xuất, không phải hàng hóa được phép lưu hành tại Việt Nam.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, cần xử lý nghiêm để răn đe. Xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tòa đã tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù giam.

Vụ án là lời cảnh báo đối với các lái xe, người lao động không vì lợi ích trước mắt mà tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.