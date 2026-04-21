  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 22/04/2026 12:53

Vận chuyển 3.750 bao thuốc lá lậu, tài xế lĩnh 24 tháng tù giam

HNN.VN - Ngày 22/4, Tòa án Nhân dân khu vực 4 - Huế mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Đặng Dương Vương (SN 1992, trú tỉnh Quảng Trị) 24 tháng tù giam về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Đặng Dương Vương trước tòa  

Theo cáo trạng, Đặng Dương Vương là tài xế lái xe thuê. Ngày 18/11/2025, trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ Hà Nội vào Quảng Ngãi, Vương đã nhận lời một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) vận chuyển thuê thuốc lá lậu với tiền công 1,5 triệu đồng.

Sau khi nhận hàng tại khu vực cầu Thạch Hãn (tỉnh Quảng Trị), Vương đã lén đưa 5 thùng thuốc lá lên xe tải đang chở hàng của công ty rồi tiếp tục hành trình. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, khi đi qua Km 0+400 cao tốc La Sơn - Túy Loan (địa phận xã Hưng Lộc, thành phố Huế), lực lượng chức năng phát hiện, bắt quả tang.

Tang vật thu giữ gồm 3.750 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu JET SPECIAL BLEND. Kết luận giám định xác định toàn bộ số thuốc lá này do nước ngoài sản xuất, không phải hàng hóa được phép lưu hành tại Việt Nam.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, cần xử lý nghiêm để răn đe. Xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tòa đã tuyên phạt bị cáo 24 tháng tù giam.

Vụ án là lời cảnh báo đối với các lái xe, người lao động không vì lợi ích trước mắt mà tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

THÁI SƠN
 Từ khóa:
thuốc lávận chuyểnnhập ngoạilậuxét xửhàng cấmTAND
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bóc gỡ đường dây ma túy liên tỉnh quy mô lớn tại Huế: 8 bị cáo nhận án nặng

Ngày 17/4, TAND TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với 8 bị cáo gồm: Nguyễn Tiến (SN 1993), Nguyễn Văn Hòa (SN 1992), Lê Thế Sơn (SN 1992), Lê Ngọc Bảo (SN 1987), Trần Lê Ngọc Thạch (SN 1992), Lê Văn Nguyên (SN 1983), Lê Thị Xuân (SN 1971) và Lê Đức Toàn (SN 1998), cùng thường trú tại TP. Huế.

Mua 3 viên hồng phiến, nhận 39 tháng tù

Ngày 8/4, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 3 - Huế mở phiên tòa sơ thẩm trực tuyến xét xử bị cáo Nguyễn Đình Hiếu (SN 1994, trú tổ dân phố Đông An, phường Phong Thái, TP. Huế) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Siết chặt hoạt động giết mổ, vận chuyển gia súc

Đảm bảo an toàn sản phẩm thịt động vật, nhất là thịt lợn là mục tiêu trọng tâm trong thời điểm hiện nay. Do đó ngành chức năng đang triển khai các giải pháp siết chặt từ khâu giết mổ đến vận chuyển động vật, nhằm đảm bảo nguồn cung cấp các sản phẩm thịt sạch ra thị trường.

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Hoàng Đăng Khoa

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top