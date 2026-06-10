Xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm vây ví, rọ sáo trên đầm phá

Đoàn kiểm tra liên ngành xã Phú Vang kiểm tra tình hình lấn chiếm trên đầm phá

Theo Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 6/6/2011 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là UBND thành phố Huế) về việc phê duyệt kế hoạch giải tỏa, sắp xếp lại nò sáo trên vùng đầm phá Tam Giang - Cầu Hai thuộc huyện Phú Vang (trước đây), tại xã Phú Vang đã phê duyệt sắp xếp lại 42 trộ nò sáo cho 42 hộ gia đình có nhu cầu.

UBND xã Phú Vang đã tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, khảo sát thực tế tại các khu vực trọng điểm dọc tuyến mặt nước trên địa bàn xã. Qua ghi nhận thực tế, hiện nay vẫn còn tình trạng một số hộ dân không sắp xếp theo quy định, lấn chiếm thêm diện tích đất mặt nước để vây ví nuôi trồng thủy sản, gây ảnh hưởng đến dòng chảy, mỹ quan môi trường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông đường thủy và gây khó khăn cho công tác quản lý tài nguyên của địa phương.

Hội nghị đã quán triệt kế hoạch của UBND xã về việc giải tỏa các hộ vi phạm; thảo luận đóng góp ý kiến về phương pháp tiếp cận, giải pháp thực hiện, xây dựng các phương án, chuẩn bị nhân lực, phương tiện sẵn sàng để đảm bảo tính hiệu quả cao.

Tại hội nghị, đồng chí La Đình Tân, Phó Chủ tịch UBND đề nghị các ban ngành, đoàn thể và các thôn cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng đến từng hộ dân, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, không tự giác tháo dỡ sau thời gian vận động, UBND xã sẽ kiên quyết tổ chức lực lượng cưỡng chế, giải tỏa và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nhằm trả lại sự thông thoáng cho mặt nước và bảo vệ môi trường sinh thái bền vững.

Hiện, tổng diện tích đất tự nhiên xã Phú Vang là 8618,84 ha, trong đó, đất mặt nước chuyên dùng là 1.487,53ha do UBND xã quản lý.