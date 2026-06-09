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Thế giới

Bolivia ban hành luật về tình trạng khẩn cấp do bất ổn kéo dài

ClockThứ Ba, 09/06/2026 15:32
Ngày 8/6, Tổng thống Bolivia, ông Rodrigo Paz, đã ban hành một đạo luật mới quy định về tình trạng khẩn cấp, trong bối cảnh biểu tình và phong tỏa đường sá liên tiếp bước sang ngày 39 gây gián đoạn nguồn cung, vận tải và nền kinh tế.

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Luật 1740 cho phép Tổng thống ban bố tình trạng khẩn cấp thông qua sắc lệnh tối cao trong các tình huống liên quan đến các mối đe dọa an ninh quốc gia, các mối đe dọa từ bên ngoài, bất ổn nội bộ hoặc thiên tai. Sắc lệnh phải được gửi đến Quốc hội, và cơ quan này có 72 giờ để xem xét.

Phát biểu tại trụ sở chính phủ ở La Paz, ông Paz cho biết luật này nhằm bảo vệ đa số người dân Bolivia, bảo vệ trật tự hiến pháp và khôi phục kinh tế.

Tổng thống nhấn mạnh đối thoại sẽ vẫn là công cụ chính của chính phủ, song cảnh báo rằng nhà nước sẽ hành động kiên quyết theo luật.

Luật mới gồm 27 điều quy định về tình trạng khẩn cấp theo Hiến pháp Bolivia, bảo đảm các quyền cơ bản trong quá trình thực hiện và xác định vai trò của cảnh sát, lực lượng vũ trang và công tố viên.

Ông Paz kêu gọi lực lượng vũ trang và cảnh sát hành động kiên quyết và chuyên nghiệp, tôn trọng hiến pháp.

Tình trạng bất ổn ở Bolivia do Liên đoàn Công nhân Trung ương Bolivia, các tổ chức nông dân, công đoàn giáo viên, công nhân mỏ và các nhóm khác dẫn đầu, yêu cầu giải quyết các vấn đề kinh tế của đất nước.

Các cuộc biểu tình và phong tỏa đã ảnh hưởng đến nguồn cung hàng hóa và nhiên liệu ở một số khu vực và gây ra các cuộc đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng an ninh.

https://nhandan.vn/bolivia-ban-hanh-luat-ve-tinh-trang-khan-cap-do-bat-on-keo-dai-post967988.html

Theo nhandan.vn
 Từ khóa: Boliviaban hành luậttình trạng
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