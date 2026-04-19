Xử lý 28 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập, vi phạm trật tự giao thông

HNN.VN - Công an thành phố xử lý nhiều vụ việc trong đợt ra quân đồng loạt xử lý tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, càn quấy, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.

Nhiều trường hợp thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên đường phố bị lực lượng công an phát hiện, xử lý 

Theo đó, 19h30 ngày 18/4, lực lượng Công an thành phố triển khai tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm như: Hùng Vương, Lê Lợi, Bà Triệu, Nguyễn Huệ, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp và các khu vực lân cận - nơi thường xuyên phát sinh tình trạng tụ tập đông người, lạng lách, đánh võng. Qua đó, kịp thời phát hiện các nhóm đối tượng có dấu hiệu vi phạm như điều khiển xe không gắn biển số hoặc thay đổi biển số, không đội mũ bảo hiểm, tự ý độ chế phương tiện, tụ tập chạy xe lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng, thậm chí mang theo hung khí nguy hiểm…

Kết quả ban đầu đã phát hiện, xử lý 28 trường hợp vi phạm giao thông với tổng cộng 51 lỗi. Các lỗi chủ yếu gồm: không có gương chiếu hậu, không có giấy đăng ký xe, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe trên 50cc, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe… cùng một số lỗi khác như chở quá số người quy định, không gắn biển số, vi phạm nồng độ cồn.

Lực lượng chức năng đã chuyển Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố tạm giữ 20 xe máy, 2 xe điện và 6 giấy phép lái xe. Đáng chú ý, cơ quan công an phát hiện một trường hợp dương tính với ma túy. Ngoài ra, một nhóm 3 đối tượng có hành vi vi phạm nghiêm trọng khi chở quá số người, không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường một chiều, lạng lách, đánh võng và cố tình tông vào rào chắn của lực lượng chức năng.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng công an cũng phát hiện 3 nhóm với 16 đối tượng có biểu hiện livestream cổ vũ đua xe trái phép. Các đối tượng đã bị triệu tập, tuyên truyền, lập hồ sơ và bàn giao cho công an địa phương nơi cư trú để quản lý, theo dõi.

Minh Nguyên
