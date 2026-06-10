Ấn Độ đề cao vai trò của diễn đàn của ASEAN trong duy trì an ninh khu vực

Hội nghị Quan chức cấp cao ARF (ARF SOM). (Ảnh: TTXVN phát)

Ấn Độ đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) trong việc duy trì an ninh và ổn định khu vực, đồng thời khẳng định đối thoại, ngoại giao và hợp tác đa phương là những công cụ cần thiết để ứng phó với các thách thức địa chính trị hiện nay.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Randhir Jaiswal cho biết, quan điểm trên được phái đoàn Ấn Độ nêu ra tại Hội nghị Quan chức cấp cao ARF (ARF SOM) ở thủ đô Manila của Philippines vào ngày 9/6.

Phái đoàn do Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách khu vực Đông Á Rudrendra Tandon dẫn đầu.

Trong các cuộc thảo luận, phía Ấn Độ nhấn mạnh tầm quan trọng của ARF với tư cách là diễn đàn thúc đẩy sự tham gia rộng mở và mang tính xây dựng giữa các quốc gia thành viên ASEAN và các đối tác đối thoại.

Hội nghị là dịp để các đại biểu trao đổi quan điểm về tình hình an ninh khu vực trong bối cảnh môi trường chiến lược tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang có nhiều biến động.

Trước các thách thức ngày càng phức tạp, từ an ninh hàng hải đến gián đoạn các chuỗi cung ứng thiết yếu, Ấn Độ kêu gọi tăng cường các nỗ lực nhằm duy trì trật tự dựa trên luật lệ, bảo đảm việc tôn trọng luật pháp quốc tế cũng như quyền tự do hàng hải và hàng không theo các chuẩn mực quốc tế.

Ấn Độ cũng nhấn mạnh vai trò của đối thoại và các biện pháp xây dựng lòng tin trong việc giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, ngăn ngừa nguy cơ leo thang căng thẳng và xung đột.

Bên cạnh đó, nước này kêu gọi đẩy mạnh hợp tác giữa 27 thành viên ARF để ứng phó với các thách thức xuyên biên giới như an ninh mạng, khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu và quản lý thiên tai.

Được thành lập năm 1993, ARF hiện là một trong những cơ chế đối thoại an ninh quan trọng nhất khu vực, quy tụ 27 thành viên, bao gồm các nước ASEAN cùng nhiều đối tác lớn như Mỹ, Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Khác với các liên minh quân sự truyền thống, ARF hoạt động trên cơ sở thúc đẩy lòng tin, đối thoại và từng bước xây dựng các biện pháp phòng ngừa, giải quyết xung đột.

Cuộc họp năm nay tại Manila diễn ra trong bối cảnh nhiều thách thức an ninh và nhân đạo đang đặt ra đối với khu vực. Các nước tham dự tiếp tục khẳng định tầm quan trọng của cách tiếp cận dựa trên đồng thuận và hợp tác, phù hợp với nguyên tắc lâu nay của ARF nhằm duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực.

Đối với Ấn Độ, ARF tiếp tục là một thành tố quan trọng trong chính sách Hành động hướng Đông.

Thông qua cơ chế do ASEAN dẫn dắt này, New Delhi tiếp tục thúc đẩy một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do, rộng mở và bao trùm, trong đó các thách thức được xử lý thông qua đối thoại, ngoại giao và các thể chế đa phương.

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