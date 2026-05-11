Dễ “làm chơi, ăn thật” với ốc bươu đen

Ông Nguyễn Xuân Việt Hùng bày cách phân biệt 3 giống ốc bươu đen.

“Ban đầu tui nghĩ rứa bởi nhìn vô cũng không mấy phức tạp. Ốc thả ra hói, ngày cho ăn 2 lần, thức ăn gần như không phải mua, cứ lá rau, củ, quả… thừa ở nhà hay xin quanh xóm, quanh chợ là xong. Lâu lâu muốn “bồi dưỡng” chỉ cần mua trái bí đỏ hoặc bầu cắt ra. Rứa mà nuôi được 2 tháng gặp lúc mưa lớn, gần cả ngàn con ốc nuôi thử bị chết mà tui không biết vì răng”, ông Hùng nhớ lại.

Thất bại ở lần nuôi thử nghiệm càng khiến ông Hùng quyết tâm với mô hình này hơn. Từ sự hỗ trợ, động viên của chính quyền và Hội Nông dân phường, ông ra Quảng Trị, vào Đà Nẵng rồi một số tỉnh miền Tây để học hỏi và “lướt mạng” tìm hiểu thêm kỹ thuật nuôi ốc bươu đen.

Khi cảm thấy kiến thức đã vững, ông quyết định đầu tư 4 lồng nuôi, mỗi lồng thả khoảng 500 - 600 con. Nhờ kinh nghiệm, kỹ thuật học được, cộng với con hói nơi đặt lồng có nguồn nước lưu thông nên ốc lớn nhanh. Sau 4 tháng nuôi, ông Hùng đã có thu nhập từ những lồng ốc đầu tiên.

Với giá thu mua từ 80 - 90.000 đồng/kg ốc thương phẩm, mỗi lồng trung bình khoảng 15 - 17kg, số tiền bán ốc giúp gia đình có thêm nguồn thu nên ông Hùng quyết định đầu tư nuôi thêm 5 lồng. Với 9 lồng ốc, mỗi năm thu hoạch 2 lần, những chú ốc bưu đen đã “gánh” giúp gia đình ông Hùng khá nhiều khoản chi phí sinh hoạt thường ngày.

“Hiện tôi đang nuôi 3 loại ốc bươu đen, lấy giống từ miền Nam, Ninh Bình và xã Phú Vang (TP. Huế). Giống ốc miền Nam phát triển tốt vào mùa nắng nhưng chịu lạnh kém nên mùa đông phát triển chậm. Giống ở Phú Vang thì mã đẹp, thịt nhiều, giòn, ít nhớt, khả năng chịu lạnh, mưa lũ tốt, tốc độ sinh trưởng khá. Còn giống từ Ninh Bình nhanh lớn, mùa đông càng phát triển mạnh. Ba giống ốc đều cho chất lượng thịt tương đương, những ưu, khuyết điểm chủ yếu liên quan đến khả năng sinh trưởng nên tôi nuôi gối vụ tùy vào mùa mưa hay nắng”, ông Hùng nói.

Cũng theo ông Nguyễn Xuân Việt Hùng, trong quá trình nuôi ốc bươu đen, nguồn nước là yếu tố quyết định thành bại. Thời điểm nuôi thích hợp là từ tháng 4 đến tháng 10 hằng năm. Mùa hè cần che thêm lưới để tránh nắng; mùa lạnh tăng bèo, rong và cành cây để tạo nơi trú cho ốc. “Nói chung kỹ thuật nuôi không quá phức tạp, chi phí đầu tư không nhiều và đã được hội nông dân phường hỗ trợ một phần. Về ốc giống, sau 2 - 3 vụ là có thể giữ lại nhiều cặp ốc to để lấy trứng nuôi ở những vụ tiếp theo”, ông Hùng nói thêm.

Theo ông Dương Minh Cường, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường Kim Trà, sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, từ định hướng của Đảng ủy, chính quyền, hội nông dân phường đã phối hợp với các phòng, ban chuyên môn khảo sát nhu cầu sản xuất của người dân để lựa chọn những mô hình kinh tế phù hợp. Theo đó, ốc bươu đen được xác định là mô hình mới có nhiều tiềm năng trong phát triển kinh tế hộ gia đình. Từ đó, hội đã kết nối người dân với các cơ sở cung cấp giống uy tín, hỗ trợ tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn quy trình nuôi và hỗ trợ một phần chi phí đầu tư ban đầu.

“Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền triển khai nhân rộng những mô hình sản xuất hiệu quả, xây dựng các tổ liên kết và hỗ trợ kết nối đầu ra cho sản phẩm. Mục tiêu không chỉ giúp người dân có thêm sinh kế mà còn từng bước nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của địa phương, tạo nền tảng để phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững”, ông Dương Minh Cường cho biết.