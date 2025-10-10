Điểm tựa vững chắc cho người dân trong mưa lũ

Công an xã A Lưới 5 rào chắn các khu vực nguy hiểm khi xảy ra mưa bão

Nhanh chóng và kịp thời

Trong cơn bão số 10 (Bualoi) vừa qua, nhiều diện tích lúa của người dân tại các xã vùng cao A Lưới bị đổ ngã do gió bão. Không ít hộ dân chịu thiệt hại thuộc diện neo đơn, già yếu nên thiếu nhân lực lao động thu hoạch lúa đúng thời vụ.

Tại xã A Lưới 2, thấu hiểu sự vất vả của bà con, đoàn viên và thanh niên công an xã đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức lực lượng hỗ trợ người dân gặt lúa, đảm bảo kịp tiến độ thu hoạch, tránh thiệt hại do thời tiết bất lợi. Trên những cánh đồng ruộng lúa bị ngập nước do bão số 10, các cán bộ, chiến sĩ đã không quản mệt nhọc, lội bùn cùng với người dân gặt lúa và đưa từng bó lúa lên bờ rồi vận chuyển đến nơi phơi sấy an toàn.

Thiếu tá Ngô Văn Thành, Trưởng Công an xã A Lưới 5 cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị đã phối hợp xuống đồng ruộng để hỗ trợ người dân thu hoạch các diện tích lúa bị ngập úng nặng. Đồng thời, cắt cử lực lượng ứng trực, rào chắn và cắm biển báo tại các tuyến đường nguy hiểm ngập úng hoặc có nguy cơ sạt lở.

Cũng trong bão số 10, mưa lớn khiến đường Nguyễn Hữu Cảnh và một số tuyến lân cận ngập lụt nặng, nước chảy xiết. Sau khi nắm được thông tin, Công an phường An Cựu đã bố trí lực lượng, phương tiện đến khu vực ngập lụt để di dời các hộ dân và một số tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Đảm bảo an toàn cho người dân

Thông tin từ Công an TP. Huế, mùa mưa bão năm nay, toàn lực lượng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kế hoạch về ứng phó biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự năm 2025. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị vận hành nghiêm túc nguyên tắc “3 việc phải làm” trong phòng, chống thiên tai gồm: Phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay khi chưa có sự cố xảy ra; Ứng phó bình tĩnh, sáng suốt, kịp thời, phù hợp, an toàn, hiệu quả; Khắc phục khẩn trương, huy động chung tay của toàn dân, toàn xã hội.

Ngay từ đầu mùa mưa, Đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế đã chủ động triển khai nhiều phương án ứng trực, sẵn sàng xử lý tình huống trên các tuyến đường thủy nội địa. Với tinh thần trách nhiệm cao và sự quyết liệt trong công tác phòng, chống thiên tai, toàn bộ cán bộ, chiến sĩ đều duy trì trạng thái sẵn sàng cao độ, các phương tiện cứu hộ, áo phao, thuốc men cùng các nhu yếu phẩm thiết yếu được chuẩn bị đầy đủ để kịp thời hỗ trợ người dân khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

Hằng ngày, các tổ công tác luân phiên tuần tra lưu động dọc theo các tuyến sông Hương, sông Bồ, sông Hữu Trạch, phá Tam Giang… vừa giám sát, kiểm tra, vừa tuyên truyền các chủ phương tiện tuân thủ nghiêm các quy định về an toàn giao thông đường thủy trong mùa mưa bão. Việc kết hợp giữa tuần tra và tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, hạn chế tối đa các sự cố đáng tiếc.

Tại xã Quảng Điền, lực lượng công an xã đã kịp thời hỗ trợ gần 80 hộ dân bị tốc mái trong bão số 10 khắc phục hậu quả. Trung tá Hồ Minh Bình, Trưởng Công an xã Quảng Điền cho biết, đơn vị cũng đã chủ động mọi phương án, phương tiện để khi có mưa lũ xảy ra có thể sẵn sàng giúp người dân và cùng tham gia với chính quyền địa phương, ứng phó với tình hình. Mục tiêu cao nhất là hạn chế tối đa thiệt hại về người và tài sản cũng như đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn mùa mưa bão.

Công an xã Quảng Điền còn thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng các phương tiện phòng, chống thiên tai như thuyền máy, thuyền cole, áo phao, phao cứu sinh, xăng dầu. Đơn vị cũng rà soát kỹ các hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ di dời, lập danh sách cụ thể và bố trí nơi trú ẩn an toàn. Đặc biệt, cán bộ công an đã trực tiếp đến nhà các hộ dân ven sông, ven đầm và những người làm nghề chài lưới để tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống mưa lũ và cung cấp số điện thoại đường dây nóng.