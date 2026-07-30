Phòng ngừa tội phạm, bảo đảm an ninh trường học

Tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho học sinh

Chương trình tập huấn tập trung vào ba chuyên đề trọng tâm. Trong đó, chuyên đề về phòng, chống ma túy trang bị cho cán bộ quản lý kiến thức về tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy, nhận diện các loại ma túy và chất hướng thần mới, thuốc lá điện tử có nguy cơ xâm nhập học đường; đồng thời hướng dẫn các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, xây dựng và duy trì mô hình “Trường học không ma túy”.

Hai chuyên đề còn lại tập trung vào kỹ năng bảo đảm an toàn cho học sinh trên môi trường mạng và nhận diện, phòng ngừa các hành vi lừa đảo, dụ dỗ, bắt nạt học sinh trên không gian mạng. Nội dung tập huấn cập nhật những thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao, hướng dẫn kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân, nhận diện tin giả, nội dung xấu độc và xử lý các tình huống phát sinh; đồng thời nhấn mạnh vai trò phối hợp giữa nhà trường, gia đình và lực lượng Công an trong bảo vệ học sinh trên môi trường số.

Hội nghị nhằm triển khai kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phòng ngừa tội phạm, phòng, chống vi phạm pháp luật và bảo đảm an ninh, trật tự trong ngành Giáo dục. Đây cũng là hoạt động cụ thể hóa Kế hoạch số 4802/KH-SGDĐT của Sở GD&ĐT về triển khai Tiểu dự án 3 “Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2025-2030”, gắn với xây dựng và duy trì mô hình “Trường học không ma túy”.

Trước đó, Chủ tịch UBND thành phố đã ban hành Chỉ thị số 24/CT-UBND về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh, xử lý thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật trên địa bàn thành phố.