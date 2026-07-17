14 đơn vị vào chung khảo hội thi cải cách hành chính

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo công tác chuẩn bị vòng chung khảo hội thi.

Vòng sơ khảo thu hút 49 video tham gia, gồm 15 sản phẩm của các sở, ban, ngành và 34 sản phẩm của xã, phường. Qua thẩm định, 46 video đủ điều kiện đăng tải và chấm điểm. Từ ngày 10/6 đến 15/7, các sản phẩm thu hút 52.633 lượt yêu thích, bình luận, chia sẻ và các hình thức tương tác.

Ban giám khảo đã lựa chọn 14 đơn vị vào vòng chung khảo. Khối sở, ban, ngành có 6 đơn vị, gồm: Sở Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng UBND thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ. Khối xã, phường có 8 đơn vị, gồm: Thuận Hóa, Mỹ Thượng, Phú Vinh, Đan Điền, Phú Lộc, An Cựu, Hương Thủy và Phú Bài.

Vòng chung khảo dự kiến diễn ra trực tiếp vào ngày 12/8, với ba phần thi: Khởi động, tăng tốc và về đích. Ban Tổ chức đang hoàn thiện kịch bản, ngân hàng câu hỏi, tình huống và hướng dẫn các đội chuẩn bị nội dung dự thi.

Điểm mới của hội thi năm nay là lần đầu tiên, vòng sơ khảo được tổ chức bằng video và đăng tải tập trung trên Fanpage UBND thành phố. Hình thức này kết hợp đánh giá chuyên môn với truyền thông số, tạo điều kiện để các cơ quan, địa phương giới thiệu mô hình, sáng kiến trong CCHC, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Trần Minh Long, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng ban Tổ chức Hội thi, báo cáo công tác chuẩn bị vòng chung khảo.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh khẳng định, hội thi có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao nhận thức, kiến thức và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương đối với công tác CCHC. Qua đó, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp; tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hình ảnh địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu vòng chung khảo phải thể hiện đúng tinh thần một hội thi, tránh nặng tính hành chính; nội dung sinh động, tình huống hấp dẫn, tạo sự hào hứng cho các đội tham gia. Ngân hàng câu hỏi cần huy động trí tuệ tập thể, bảo đảm chính xác, khách quan, phát huy kiến thức, khả năng xử lý tình huống và tinh thần sáng tạo của các đội thi.