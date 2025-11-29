  • Huế ngày nay Online
Khen thưởng các trường học làm tốt công tác phòng chống và khắc phục lũ lụt

HNN.VN - Sáng 1/12, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức trao Giấy khen cho các trường: THPT Gia Hội, THPT Hương Vinh, THPT Đặng Trần Côn, THCS Lý Tự Trọng, Tiểu học Phú Bình và Tiểu học Ngô Kha, vì đã thực hiện hiệu quả công tác phòng chống và khắc phục hậu quả trong các đợt lũ lụt vừa qua.

Điều chỉnh kế hoạch dạy học phù hợpỔn định trường lớp sau lũ

 Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trao Giấy khen cho Trường THPT Gia Hội

Theo Sở GD&ĐT, các trường này ở các khu vực ngập sâu nhưng đã thực hiện rất tốt việc bảo vệ tài sản và khắc phục hậu quả lũ lụt. Nhờ vậy, dù đợt lũ gây ảnh hưởng lớn, mức thiệt hại đối với các trường không đáng kể. Lãnh đạo Sở nhấn mạnh, đây là những mô hình tiêu biểu trong công tác phòng chống, ứng phó và khắc phục thiên tai để toàn ngành học tập và nhân rộng.

Trong thời gian mưa lũ diễn biến phức tạp, các trường nói trên đã chủ động triển khai nhiều biện pháp ứng phó theo phương châm “Bốn tại chỗ”, duy trì chế độ ứng trực 24/24 giờ, kịp thời di dời tài sản, trang thiết bị dạy học, hồ sơ, sách thư viện và bàn ghế đến nơi an toàn. Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lực lượng cứu hộ địa phương, các trường đã hạn chế tối đa thiệt hại, đảm bảo an toàn cơ sở vật chất.

Ngay sau khi nước rút, các trường huy động lực lượng giáo viên, nhân viên tham gia vệ sinh trường lớp theo phương châm “nước xuống đến đâu, bùn theo xuống đó”, nhanh chóng khôi phục cảnh quan sư phạm và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức dạy học trở lại.

MINH HIỀN
