Sạt lở gây tắc nghẽn tỉnh lộ 14B

Sạt lở ở Tỉnh lộ 14B, đoạn qua đèo La Hy

Theo ông Hoàng Trần Quốc Phú, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc, sạt lở nặng xảy ra tại 3 điểm trên đỉnh đèo La Hy làm chia cắt giao thông qua lại giữa xã Hưng Lộc và xã Khe Tre. Hiện, UBND xã Hưng Lộc đang phối hợp với Công ty quản lý đường bộ Thừa Thiên Huế tiến hành khơi thông để đảm bảo quá trình lưu thông thông suốt.

Tuy nhiên, do tình hình mưa lớn, khối lượng đất đá đổ xuống đường rất lớn, việc khắc phục vẫn chưa hoàn thành. Tuyến đường chưa thể lưu thông. Địa phương đã bố trí lực lượng túc trực 24/24, không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn.

Khẩn trương khắc phục sạt lở, tuyến đường thôn Phụng Sơn đến nay đã lưu thông

Mưa lớn cũng đã làm sạt lở nặng tuyến đường qua hầm chui thôn Phụng Sơn gây chia cắt, cô lập các hộ dân sống trong thôn Phụng Sơn. UBND xã Hưng Lộc đã huy động lực lượng và phương tiện khơi thông, đảm bảo lưu thông được thông suốt, an toàn; đồng thời, tuyên truyền người dân nêu cao cảnh giác khi đi quan đoạn đường này. “Tinh thần của chúng tôi là khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở trong điều kiện có thể, đảm bảo người dân và các phương tiện lưu thông”, lãnh đạo UBND xã Hưng Lộc cho biết.

Ngoài ra, sạt lở nặng mái ta luy, tạo hàm ếch sâu tuyến đường vào thác Ba Khe thôn Hưng An, với chiều dài khoảng 50m. Hiện, UBND xã Hưng Lộc đã chỉ đạo giăng dây cảnh báo; đồng thời, tuyên truyền người dân nêu cao cảnh giác khi đi qua đoạn đường này. Bên cạnh đó, một số tuyến đường trong thôn, bản bị sạt lở lề đường có nguy cơ sụp, gãy khi tham gia giao thông, UBND xã đã chỉ đaọ lực lượng giăng dây cảnh báo.