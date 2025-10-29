  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 29/10/2025 11:25

Sạt lở gây tắc nghẽn tỉnh lộ 14B

HNN.VN - Tại xã Hưng Lộc, mưa lớn đã làm sạt lở nghiêm trọng tại tỉnh lộ 14B, chia cắt giao thông qua lại giữa xã Hưng Lộc và xã Khe Tre và nhiều tuyến đường liên thôn. Trong sáng 29/10, tại km12, tỉnh lộ 14B vẫn chưa thể lưu thông, lực lượng chức năng khuyến cáo người dân không đi đường này để đảm bảo an toàn.

Lũ xuống chậm, tiếp tục mưa rất to, cảnh báo ngập lụt, sạt lở diện rộngĐèo Kim Quy đã thông tuyến sau sạt lở Đèo Kim Quy dự kiến thông tuyến trong chiều 28/10

 Sạt lở ở Tỉnh lộ 14B, đoạn qua đèo La Hy

Theo ông Hoàng Trần Quốc Phú, Chủ tịch UBND xã Hưng Lộc, sạt lở nặng xảy ra tại 3 điểm trên đỉnh đèo La Hy làm chia cắt giao thông qua lại giữa xã Hưng Lộc và xã Khe Tre. Hiện, UBND xã Hưng Lộc đang phối hợp với Công ty quản lý đường bộ Thừa Thiên Huế tiến hành khơi thông để đảm bảo quá trình lưu thông thông suốt.

Tuy nhiên, do tình hình mưa lớn, khối lượng đất đá đổ xuống đường rất lớn, việc khắc phục vẫn chưa hoàn thành. Tuyến đường chưa thể lưu thông. Địa phương đã bố trí lực lượng túc trực 24/24, không cho người dân qua lại để đảm bảo an toàn. 

Khẩn trương khắc phục sạt lở, tuyến đường thôn Phụng Sơn đến nay đã lưu thông  

Mưa lớn cũng đã làm sạt lở nặng tuyến đường qua hầm chui thôn Phụng Sơn gây chia cắt, cô lập các hộ dân sống trong thôn Phụng Sơn. UBND xã Hưng Lộc đã huy động lực lượng và phương tiện khơi thông, đảm bảo lưu thông được thông suốt, an toàn; đồng thời, tuyên truyền người dân nêu cao cảnh giác khi đi quan đoạn đường này. “Tinh thần của chúng tôi là khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở trong điều kiện có thể, đảm bảo người dân và các phương tiện lưu thông”, lãnh đạo UBND xã Hưng Lộc cho biết.

Ngoài ra, sạt lở nặng mái ta luy, tạo hàm ếch sâu tuyến đường vào thác Ba Khe thôn Hưng An, với chiều dài khoảng 50m. Hiện, UBND xã Hưng Lộc đã chỉ đạo giăng dây cảnh báo; đồng thời, tuyên truyền người dân nêu cao cảnh giác khi đi qua đoạn đường này. Bên cạnh đó, một số tuyến đường trong thôn, bản bị sạt lở lề đường có nguy cơ sụp, gãy khi tham gia giao thông, UBND xã đã chỉ đaọ lực lượng giăng dây cảnh báo.

HỮU PHÚC
 Từ khóa:
sạt lởmưa lớnxã Hưng Lộckhắc phụcmưa lũ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục sạt lở tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên

Sáng 29/10, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia Trần Hồng Hà trực tiếp có mặt tại hiện trường, kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó sạt lở nghiêm trọng trên tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên. Cùng đi có UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy Huế Nguyễn Đình Trung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế Phan Thiên Định

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo khắc phục sạt lở tuyến cao tốc La Sơn - Hòa Liên
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH:
Khẩn trương ứng phó mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại miền Trung

Sáng 29/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành miền Trung gồm: Huế, Đà Nẵng, Quảng Trị, Quảng Ngãi về công tác ứng phó đợt mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng đang diễn ra.

Khẩn trương ứng phó mưa lũ đặc biệt nghiêm trọng tại miền Trung

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top