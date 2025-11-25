Khắc phục sạt trượt tại các nhà máy thủy điện

Điểm sạt lở taluy dương tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4. Ảnh: Bảo Trung

Kịp thời khắc phục hư hỏng

Trong các đợt mưa lũ vừa qua, 2 hồ thủy điện Bình Điền (xã Bình Điền), Rào Trăng 4 (phường Phong Điền) đã vận hành theo trạng thái tình huống mưa lũ diễn biến cực đoan, bất thường. Lượng mưa tập trung lớn ở vùng miền núi, gây sạt trượt taluy, đường vận hành cạnh nhà máy, gây nguy cơ ảnh hưởng đến việc đảm bảo an toàn của các công trình. Theo đó, trong đợt mưa lớn lịch sử ở Huế vừa qua, Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4 của Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 4 bị nước tràn vào sàn nhà máy khoảng 10cm, khiến các hoạt động bị ngưng hoàn toàn. Chủ đầu tư đã mở toàn bộ 3/3 cửa van để điều tiết nước về hạ du, đồng thời tiến hành sơ tán công nhân đến nhà điều hành an toàn. Trong quá trình xảy ra sự cố, thông tin liên lạc của nhà máy vẫn được duy trì thông suốt.

Đại diện Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 4 cho biết, mưa lớn đã làm sạt lở taluy dương từ trên đồi, khiến đất đá tràn vào làm hư hại phòng trung tâm điều khiển nhà máy với khối lượng sạt lở khoảng 450m3. Hiện đơn vị thi công đã hốt dọn đất đá, vệ sinh, nhà máy đã tạm thời khôi phục và chạy thủ công lại cả 2 tổ máy. Các thiết bị hư hỏng đang được thí nghiệm và kiểm tra lại trước khi vận hành. Riêng phần xây dựng, đơn vị thi công đang khắc phục các hạng mục bị hư hỏng; đồng thời nắn chỉnh lại hệ thống thoát nước mặt của nhà máy. Theo Công ty cổ phần Thủy điện Rào Trăng 4, khó khăn lớn nhất hiện nay là tuyến đường 71 bị hư hỏng, sạt lở nhiều đoạn, làm gián đoạn việc vận chuyển vật tư thiết bị và lương thực lên nhà máy để sửa chữa hư hỏng công trình. Thời gian tới, khi thời tiết thuận lợi, chủ đầu tư sẽ triển khai khảo sát các vị trí và lên phương án gia cố chắc chắn bờ kè bê tông đoạn taluy sạt lở và hệ thống thoát nước của nhà máy.

Cũng trong đợt mưa lũ vừa qua, tại Nhà máy Thủy điện Bình Điền (Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền) đã xuất hiện điểm bị sạt lở tại công trình đường vận hành VH1, chiều dài sạt lở đoạn tuyến khoảng 80m. Ngay sau khi kết thúc đợt mưa lũ, chủ đầu tư đã sử dụng rọ đá để gia cố tạm thời đoạn sạt lở, đảm bảo lưu thông ổn định. Đầu năm 2026, khi thời tiết thuận lợi, công ty sẽ tiến hành khảo sát, thiết kế và khắc phục ổn định đường vận hành.

Theo Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền, đợt mưa lũ vừa qua lưu lượng nước về hồ cũng như lưu lượng điều tiết rất lớn, dẫn đến sạt lở cục bộ một điểm ở đường vận hành. Theo đó, lưu lượng về hồ lớn nhất 6.512m3/s, lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin là 3.557m3/s, nhà máy đã cắt được 55% lưu lượng đỉnh lũ cho hạ du. Ông Nguyễn Quang Hải, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Bình Điền khẳng định, công ty đã nghiêm túc thực hiện các lệnh vận hành do Chủ tịch UBND thành phố, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố ban hành và thực hiện thông báo ngay cho các đơn vị, chính quyền địa phương liên quan để phối hợp thực hiện. Nhờ nghiêm túc tuân thủ các quy định nên công ty đã tham gia hiệu quả trong công tác phòng, chống thiên tai, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, góp phần giảm thiểu tác động của thiên tai, lũ lụt cho các vùng hạ du.

Vận hành an toàn

Mới đây, Sở Công Thương đã có buổi kiểm tra công tác quản lý vận hành, an toàn điện, quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện và công tác ứng phó với thiên tai tại các nhà máy thủy điện đang vận hành trên địa bàn. Sau khi kiểm tra thực tế tại các nhà máy thủy điện, Sở Công Thương đã có các văn bản chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn đập, hồ chứa và ứng phó thiên tai tại các công trình.

Tại Nhà máy Thủy điện Rào Trăng 4, kết quả kiểm tra cho thấy, đường vận hành xuống nhà máy, đặc biệt đoạn taluy âm tiếp giáp kênh xả, mái taluy dương trước nhà máy có nguy cơ sạt lở cao, công ty phải thường xuyên kiểm tra, quan trắc, đánh giá để có phương án cụ thể nhằm gia cố, khắc phục kịp thời và có phương án di chuyển cán bộ, nhân viên đến nơi an toàn trong trường hợp có sự cố. Tiếp tục thực hiện các nội dung theo kiến nghị của đơn vị kiểm định an toàn đập, thực hiện bảo trì công trình theo quy trình đã được phê duyệt.

Trong khi đó, kiểm tra tại Nhà máy Thủy điện A Lưới, đoàn kiểm tra yêu cầu chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các nội dung kiến nghị của đơn vị tư vấn kiểm định đập, hồ chứa, trong đó lưu ý việc duy tu, bảo dưỡng các vị trí có xuất hiện tiết vôi trong hành lang tuyến đập. Tiếp tục theo dõi mái taluy dương sau nhà ở vận hành khu vực đập, khu vực nhà máy, taluy dương mái đào sau nhà máy, đường vào đập..., để có phương án di chuyển cán bộ, công nhân đến nơi an toàn, đảm bảo an toàn công trình khi có mưa lũ xảy ra. Tiếp tục kiểm tra, quan trắc mực nước ngầm của đường ống áp lực để theo dõi, có phương án ứng phó kịp thời. Đoàn kiểm tra cũng đặc biệt lưu ý công ty tiếp tục thực hiện cảnh báo cho vùng hạ du khi phát điện, tăng, giảm lưu lượng và xả lũ bằng còi hụ và cắm biển cảnh báo, đồng thời thường xuyên thông tin báo cáo với chính quyền địa phương các xã A Lưới 2, A Lưới 3 và A Lưới 5.

Sở Công Thương cũng yêu cầu các thủy điện rà soát toàn bộ các khu vực thượng, hạ lưu đập, ngầm tràn, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt trên phạm vi công trình. Tổ chức thi công nâng cấp hoàn thiện tuyến đường vào nhà máy, đường vận hành đập nhằm đảm bảo vận hành an toàn tại các nhà máy thủy điện.