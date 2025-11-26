Di sản văn hóa Hồ Chí Minh trong lòng Nhân dân Huế

Đến dự có ông Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, nguyên Trưởng ban Tư Tưởng - Văn hóa Trung ương, cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại diện các sở ban ngành, các chuyên gia, nhà văn hóa…

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có gần 10 năm sinh sống, học tập và trải nghiệm tại Huế (từ 1895 đến 1901 và từ 1906 đến 1909). Chính thời gian này đã để lại những ký ức sâu sắc, góp phần hình thành tư tưởng, nhân cách và khát vọng giải phóng dân tộc của vị lãnh tụ kính yêu.

Các đại biểu tham gia chia sẻ tại hội thảo

Ngày nay, những địa chỉ đỏ liên quan đến Người được lưu giữ cẩn trọng trong lòng thành phố Huế. Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2280/QĐ-TTg xếp hạng Hệ thống Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) là Di tích Quốc gia đặc biệt. Hệ thống gồm 4 di tích thành phần: Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 112 (số mới 158) đường Mai Thúc Loan, Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ, Đình làng Dương Nỗ và Địa điểm Trường Quốc Học.

Các di tích còn lại như Địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh), Am Bà, Bến Đá, Địa điểm Tòa Khâm sứ Trung kỳ, Địa điểm Trường tiểu học Pháp - Việt Đông Ba hiện được xếp hạng di tích cấp thành phố, được Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế và địa phương quản lý.

Hệ thống di tích về Bác Hồ trên đất Huế còn phản ánh mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lãnh tụ Hồ Chí Minh với Nhân dân Huế. “Huế, với hệ thống di tích lưu niệm Hồ Chí Minh được xếp hạng Quốc gia đặc biệt, đã trở thành một biểu tượng kép, vừa là trung tâm bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, vừa là nơi khởi nguồn tinh thần yêu nước, nhân văn và sáng tạo”, ông Phan Thanh Hải - Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao chia sẻ.

Theo TS. Phạm Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương, kể từ khi thành lập đến nay, trải qua 45 năm, Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế đã làm tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ từ khâu sưu tầm cho đến phát huy giá trị di sản của Bác Hồ trên đất Huế. Đặc biệt, Bảo tàng là một trong những điểm nhấn trong hệ thống các Bảo tàng Hồ Chí Minh trên cả nước khi có rất nhiều bộ trưng bày nổi bật, ấn tượng”.

Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Trị Thiên chính thức được thành lập năm 1980. Năm 1982, Bảo tàng chính thức gia nhập Hệ thống Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên toàn quốc, trở thành một thành viên quan trọng trong mạng lưới các bảo tàng và di tích lưu niệm về Bác.

Ngày 1/1/2025, sau khi tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo tàng được mang tên Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế.

Ban Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Huế tại hội thảo

45 năm qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế đã không ngừng đổi mới về nội dung và phương pháp trưng bày. Từ Nhà trưng bày nhỏ đơn sơ bên bờ sông Hương, nay Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế đã trở thành một điểm đến văn hóa, lịch sử hấp dẫn, được nhiều thế hệ cán bộ đảng viên học sinh, sinh viên, du khách trong và ngoài nước tìm đến như một “địa chỉ đỏ” giáo dục lý tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh.

Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế không chỉ là một thiết chế văn hóa, mà còn là một mô hình quản lý tổng hợp - kết nối giữa bảo tồn vật thể (di tích, hiện vật) và di sản phi vật thể (ký ức, tư tưởng, giá trị đạo đức Hồ Chí Minh). Việc quản lý di sản ở đây được thực hiện theo hướng “sống động hóa”, tức là không chỉ lưu giữ, mà còn “kích hoạt” giá trị di sản thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, trải nghiệm, du lịch và tương tác cộng đồng.