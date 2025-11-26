  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 27/11/2025 14:17

Di sản văn hóa Hồ Chí Minh trong lòng Nhân dân Huế

HNN.VN - Đó là chủ đề hội thảo diễn ra sáng 27/11 nhân Kỷ niệm 45 năm thành lập Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế (1980 - 2025).

Hành trình dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung QuốcĐưa giá trị di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh phục vụ phát triển du lịchDấu ấn lịch sử từ triển lãm “Lời Đảng hiệu triệu trái tim”Công an TP. Huế dâng hoa, báo công lên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đến dự có ông Nguyễn Khoa Điềm, nguyên Ủy viên Bộ Chính Trị, nguyên Trưởng ban Tư Tưởng - Văn hóa Trung ương, cùng các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, đại diện các sở ban ngành, các chuyên gia, nhà văn hóa…

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có gần 10 năm sinh sống, học tập và trải nghiệm tại Huế (từ 1895 đến 1901 và từ 1906 đến 1909). Chính thời gian này đã để lại những ký ức sâu sắc, góp phần hình thành tư tưởng, nhân cách và khát vọng giải phóng dân tộc của vị lãnh tụ kính yêu.

 Các đại biểu tham gia chia sẻ tại hội thảo

Ngày nay, những địa chỉ đỏ liên quan đến Người được lưu giữ cẩn trọng trong lòng thành phố Huế. Ngày 31/12/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 2280/QĐ-TTg xếp hạng Hệ thống Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế) là Di tích Quốc gia đặc biệt. Hệ thống gồm 4 di tích thành phần: Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại 112 (số mới 158) đường Mai Thúc Loan, Nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại làng Dương Nỗ, Đình làng Dương Nỗ và Địa điểm Trường Quốc Học.

Các di tích còn lại như Địa điểm mai táng bà Hoàng Thị Loan (thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh), Am Bà, Bến Đá, Địa điểm Tòa Khâm sứ Trung kỳ, Địa điểm Trường tiểu học Pháp - Việt Đông Ba hiện được xếp hạng di tích cấp thành phố, được Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế và địa phương quản lý.

Hệ thống di tích về Bác Hồ trên đất Huế còn phản ánh mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa lãnh tụ Hồ Chí Minh với Nhân dân Huế. “Huế, với hệ thống di tích lưu niệm Hồ Chí Minh được xếp hạng Quốc gia đặc biệt, đã trở thành một biểu tượng kép, vừa là trung tâm bảo tồn di sản văn hóa dân tộc, vừa là nơi khởi nguồn tinh thần yêu nước, nhân văn và sáng tạo”, ông Phan Thanh Hải - Giám  đốc Sở Văn hoá - Thể thao chia sẻ.

Theo TS. Phạm Thị Thanh Mai - Phó Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh Trung ương, kể từ khi thành lập đến nay, trải qua 45 năm, Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế đã làm tốt công tác chuyên môn nghiệp vụ từ khâu sưu tầm cho đến phát huy giá trị di sản của Bác Hồ trên đất Huế. Đặc biệt, Bảo tàng là một trong những điểm nhấn trong hệ thống các Bảo tàng Hồ Chí Minh trên cả nước khi có rất nhiều bộ trưng bày nổi bật, ấn tượng”.

Bảo tàng Hồ Chí Minh Bình Trị Thiên chính thức được thành lập năm 1980. Năm 1982, Bảo tàng chính thức gia nhập Hệ thống Bảo tàng và Di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên toàn quốc, trở thành một thành viên quan trọng trong mạng lưới các bảo tàng và di tích lưu niệm về Bác.

Ngày 1/1/2025, sau khi tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Bảo tàng được mang tên Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế.

Ban Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh đón nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Huế tại hội thảo

45 năm qua, Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế đã không ngừng đổi mới về nội dung và phương pháp trưng bày. Từ Nhà trưng bày nhỏ đơn sơ bên bờ sông Hương, nay Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế đã trở thành một điểm đến văn hóa, lịch sử hấp dẫn, được nhiều thế hệ cán bộ đảng viên học sinh, sinh viên, du khách trong và ngoài nước tìm đến như một “địa chỉ đỏ” giáo dục lý tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh.

Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế không chỉ là một thiết chế văn hóa, mà còn là một mô hình quản lý tổng hợp - kết nối giữa bảo tồn vật thể (di tích, hiện vật) và di sản phi vật thể (ký ức, tư tưởng, giá trị đạo đức Hồ Chí Minh). Việc quản lý di sản ở đây được thực hiện theo hướng “sống động hóa”, tức là không chỉ lưu giữ, mà còn “kích hoạt” giá trị di sản thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, trải nghiệm, du lịch và tương tác cộng đồng.

NHẬT MINH
 Từ khóa:
Bảo tàng Hồ Chí MinhTP. Huếhội thảokỷ niệm45 năm
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Hành trình dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc

Những hình ảnh về Chủ tịch Hồ Chí Minh trong quá trình hoạt động cách mạng tại Trung Quốc đã được giới thiệu tại triển lãm “Con đường Cách mạng - Đồng chí Hồ Chí Minh tại Trung Quốc” do Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo tàng Hồ Chí Minh TP. Huế tổ chức, khai mạc chiều 26/11 tại số 7 Lê Lợi (phường Thuận Hóa).

Hành trình dấu chân của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Trung Quốc
Gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại

Nông nghiệp thành phố Huế đang chuyển dần sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng khoa học công nghệ ngày càng mạnh mẽ hơn. Các hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác và doanh nghiệp (DN) nông nghiệp từng bước đóng vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị nông sản. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, cần thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, hạn chế đang là “điểm nghẽn” cho sự phát triển để có giải pháp hiệu quả hơn trong giai đoạn mới.

Gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại
Mong chờ một bảo tàng tư liệu Hán – Nôm

Kế hoạch dài hạn, kéo dài đến năm 2030 cho việc sưu tầm, phục hồi để số hóa, bảo quản và phát huy giá trị của các tư liệu Hán - Nôm vừa được UBND TP. Huế thông qua.

Mong chờ một bảo tàng tư liệu Hán – Nôm

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top