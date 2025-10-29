  • Huế ngày nay Online
Cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên các sông

HNN.VN - Tối 29/10, Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế phát thông báo tin lũ khẩn cấp, lũ đặc biệt lớn trên các sông ở TP. Huế.

Sẻ chia cùng người dân vùng lũ Mưa lớn chưa dứt, hồ chứa tiếp tục xả lũ Xử lý nghiêm hành vi nâng giá dịch vụ cứu hộ, ghe đò

 Lũ lớn gây ngập sâu các tuyến đường

Tính đến 15h ngày 29/10, mực nước lũ trên sông Hương tại trạm Kim Long: 4,57m, trên BĐ3: 1,07m (đỉnh lũ lúc 20h ngày 27/10 đã đạt mức 5,05m, lớn thứ 2, thấp hơn năm 1999 là 0,76m); sông Bồ tại trạm Phú Ốc: 4,97m, trên BĐ3: 0,47m. Ngoài ra, ở sông Ô Lâu tại trạm Phong Bình: 2,53m; sông Truồi tại trạm Truồi: 3,80m; sông Tả Trạch tại trạm Thượng Nhật: 60,59m, dưới BĐ2: 0,41m.

Theo dự báo, trong 12 giờ tới, lũ các sông tiếp tục lên, có khả năng đạt đỉnh ở mức thấp hơn đỉnh lũ hôm qua khoảng 0,1- 0,2m, sau đó xuống chậm. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông xuống chậm và dao động ở mức BĐ3 đến trên BĐ3. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 3.

Do tác động của lũ đã gây ngập lụt diện rộng, nghiêm trọng kéo dài ở hạ lưu các sông, các vùng trũng thấp, khu đô thị, sạt lở đất trên các sườn dốc ở khu vực vùng núi.

N. MINH
 Từ khóa:
ngập sâusạt lởHuếcảnh báo
