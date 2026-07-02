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ClockThứ Bảy, 04/07/2026 14:12
KÈ VÀ ĐƯỜNG DÂN SINH QUA PHÚ LƯƠNG A:

Cần được quan tâm đầu tư, nâng cấp

HNN - Nếu không sớm được đầu tư xây dựng kè và gia cố nền đường, gần 500m tuyến đường dân sinh kết hợp kè bảo vệ đồng ruộng của người dân tại bờ sông Bồ đoạn qua tổ dân phố (TDP) Phú Lương A, phường Hóa Châu (TP. Huế) có nguy cơ bị cuốn trôi, đất sản xuất bị xâm thực là điều hoàn toàn có thể xảy ra khi có những đợt mưa lớn.

Nỗi lo sạt lở bên sông Bồ“Đò ma”... “hút thịt” sông Bồ

 Sớm đầu tư kè chống sạt lở và nâng cấp tuyến đường là nhu cầu thực tế của địa phương

Dọc tuyến đường dân sinh kết hợp kè ven sông Bồ qua TDP Phú Lương A, nhiều vị trí xuất hiện tình trạng sạt lở đất, ăn sâu vào nền đường. Có những đoạn bị khoét thành hàm ếch, đất đá sụt xuống theo dòng nước, tạo nên những khoảng trống nguy hiểm ngay sát mép đường.

Tuyến đường này vừa là đường giao thông phục vụ đi lại, sản xuất của người dân, vừa đóng vai trò là tuyến kè ngăn cách giữa sông Bồ và cánh đồng lúa phía trong. Đây cũng là khu vực thấp trũng nhất của huyện Quảng Điền trước đây, nay thuộc phường Hóa Châu.

Do nằm sát mép sông Bồ, địa hình thấp, hằng năm, tuyến đường này thường xuyên chịu tác động của mưa lũ. Mỗi khi nước sông dâng cao, dòng chảy đổi hướng hoặc chảy xiết đã làm xói lở chân đường, khiến nhiều đoạn bị suy giảm khả năng chịu lực. Qua nhiều năm, tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông và diện tích đất sản xuất của người dân.

Ông Nguyễn Hợi, người dân TDP Phú Lương A cho biết, tuyến đường này trước đây được gọi là tuyến WB Thọ Thành thuộc huyện Quảng Điền cũ, nay là Tỉnh lộ 4B qua TDP Phú Lương A của phường Hóa Châu. Đây là khu vực thường xuyên ngập sâu mỗi khi có mưa lũ. Tuyến đường lại nằm sát sông Bồ nên nhiều đoạn đã bị sạt lở rất nặng.

Không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại, nếu tuyến đường bị phá vỡ, dòng chảy sẽ trực tiếp xâm thực vào cánh đồng lúa phía trong, gây thiệt hại lớn cho sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương. Đây cũng là lý do nhiều năm qua, cử tri TDP Phú Lương A liên tục kiến nghị các cấp chính quyền quan tâm đầu tư công trình chống sạt lở.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri và các kỳ họp HĐND địa phương, nội dung xây dựng kè kết hợp đường dân sinh ven sông Bồ luôn được đưa ra với mong muốn sớm có nguồn lực để triển khai. Do tổng mức đầu tư lớn, vượt quá khả năng cân đối của địa phương, nên đến nay công trình vẫn chưa thể thực hiện.

Ông Hồ Minh Quý, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Hóa Châu thông tin, địa phương đã đề xuất với UBND và HĐND TP. Huế quan tâm hỗ trợ nguồn vốn nhằm đầu tư phát triển hạ tầng, hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch. Trong các danh mục ưu tiên, địa phương đề xuất đầu tư công trình kè kết hợp đường để khắc phục sạt lở bờ sông Bồ đoạn qua TDP Phú Lương A với chiều dài khoảng 500m, tổng kinh phí dự kiến khoảng 10 tỷ đồng.

“Công trình không chỉ góp phần xử lý tình trạng sạt lở đang diễn ra, mà còn bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ đất sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, ông Quý nói.

Nội dung đề xuất đầu tư kè kết hợp đường chống sạt lở bờ sông Bồ đã được địa phương kiến nghị và được Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND thành phố xem xét, báo cáo xin ý kiến chỉ đạo để có hướng giải quyết trong thời gian tới. Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình trạng sạt lở, nhiều người dân mong muốn dự án sớm được bố trí nguồn vốn để triển khai. Bởi mỗi mùa mưa lũ đi qua, những vết nứt, hàm ếch lại tiếp tục mở rộng, kéo theo nỗi lo tuyến đường bị chia cắt, đất sản xuất bị sông Bồ “nuốt” dần.

Bài, ảnh: PHONG ANH
 Từ khóa:
sông Bồsạt lởđầu tưxây dựng
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