24 thí sinh tranh tài tại vòng chung kết Hội thi Báo cáo viên, Tuyên truyền viên giỏi thành phố

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng phát biểu tại hội thi

Tham dự có đồng chí Hoàng Khánh Hùng, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức hội thi.

Tranh tài vòng chung kết có 24 báo cáo viên, tuyên truyền viên tiêu biểu đại diện các đảng bộ xã, phường và đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Mỗi thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: xây dựng đề cương thuyết trình, thuyết trình trực tiếp trong thời gian tối đa 15 phút và trả lời câu hỏi của Ban Giám khảo. Nội dung chấm điểm tập trung vào khả năng vận dụng nghị quyết vào thực tiễn, kỹ năng trình bày, tính sáng tạo, ứng dụng công nghệ số và sức thuyết phục trong tuyên truyền.

Thí sinh tham dự hội thi

Phát biểu tại hội thi, đồng chí Hoàng Khánh Hùng nhấn mạnh, hội thi diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố đang tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là đợt sinh hoạt chính trị, nghiệp vụ thiết thực nhằm góp phần đưa nghị quyết của Đảng nhanh chóng đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Đồng chí Hoàng Khánh Hùng cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số và sự phát triển mạnh mẽ của không gian mạng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ số, gắn lý luận với thực tiễn để nâng cao hiệu quả tuyên truyền. Hội thi cũng là dịp để giao lưu, học hỏi, phát hiện những mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hội thi diễn ra trong 2 ngày 2 - 3/7.