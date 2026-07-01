Giữ bình yên trên mặt trận không tiếng súng

Trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Huế cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong 80 năm xây dựng và phát triển lực lượng An ninh nhân dân

Vững vàng trên những mặt trận mới

Nếu trước đây, mặt trận đấu tranh của LLAN chủ yếu diễn ra trên thực địa thì ngày nay, không gian mạng đã trở thành “chiến tuyến” mới với những phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi. Tháng 10/2020, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế được thành lập, đánh dấu bước phát triển mới của LLAN trong đấu tranh với tội phạm công nghệ cao.

Chỉ sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, đơn vị đã khẳng định vai trò nòng cốt khi liên tiếp xác lập, đấu tranh thành công nhiều chuyên án lớn; triệt phá các đường dây tội phạm xuyên quốc gia, xử lý nghiêm các hành vi tổ chức đánh bạc, lừa đảo trên mạng, mua bán dữ liệu cá nhân và tấn công hệ thống thông tin. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã khởi tố 56 vụ với 108 đối tượng liên quan đến tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đại tá Mai Văn Toàn, Trưởng phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Huế cho biết: Đơn vị luôn kiên quyết đấu tranh, không để tội phạm có đất sống trên không gian mạng; tập trung xử lý các hành vi mua bán trái phép dữ liệu cá nhân, tài khoản ngân hàng, tổ chức đánh bạc, lừa đảo, "tín dụng đen", tổ chức cho người khác mang thai hộ và mua bán bộ phận cơ thể người.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, các thế lực thù địch và tội phạm lợi dụng hoạt động đầu tư, tài chính, thương mại để xâm phạm an ninh quốc gia, đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế.

Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW ngày 5/1/2017 của Bộ Chính trị về tập trung vào việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế, LLAN kinh tế đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các hành vi xâm phạm an ninh kinh tế. Đồng thời, tham mưu nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực trọng điểm, góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh an toàn, ổn định.

Vững bước trong kỷ nguyên số

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ và an ninh kinh tế, LLAN Công an TP. Huế luôn chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng. Nhiều kỳ Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, các sự kiện lớn của Trung ương và địa phương, cùng các đoàn lãnh đạo cấp cao, nguyên thủ quốc gia và khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Huế đều được xây dựng phương án bảo vệ chặt chẽ, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Đằng sau thành công của mỗi sự kiện là sự chủ động nắm tình hình, dự báo từ sớm, từ xa, chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án và sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng, góp phần giữ vững hình ảnh một Huế an toàn, ổn định và thân thiện trong mắt bạn bè, đối tác trong và ngoài nước.

Việc tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp với cơ quan an ninh, cảnh sát nhiều quốc gia trong đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia đã góp phần nâng cao hiệu quả bảo vệ an ninh quốc gia, đồng thời thúc đẩy quan hệ hợp tác và hội nhập quốc tế.

Khi TP. Huế phát huy vai trò thành phố trực thuộc Trung ương và đẩy mạnh chuyển đổi số, yêu cầu bảo đảm an ninh quốc gia ngày càng cao. Bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh trên không gian thực, LLAN tiếp tục nâng cao năng lực bảo vệ hệ thống thông tin, dữ liệu số, các công trình, dự án trọng điểm và những sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại quan trọng trên địa bàn.

Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 12-NQ/TW về xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, LLAN Công an TP. Huế không ngừng kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại diện thế hệ trẻ Công an TP. Huế, Thượng úy Mai Xuân Nhật Mẫn, Bí thư Đoàn Thanh niên cơ sở Phòng An ninh kinh tế khẳng định: Tuổi trẻ LLAN sẽ tiếp nối truyền thống các thế hệ đi trước, không ngừng học tập, rèn luyện, làm chủ khoa học, công nghệ, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an TP. Huế khẳng định: Kế thừa truyền thống vẻ vang 80 năm của LLAN nhân dân, toàn LLAN Công an thành phố sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; giữ vững vai trò nòng cốt, tiên phong trong bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần xây dựng TP. Huế phát triển nhanh, bền vững, văn minh và đáng sống.