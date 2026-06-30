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ClockThứ Ba, 07/07/2026 14:32

Khánh thành công trình Bếp ăn bán trú Trường Tiểu học Hương Hữu

HNN.VN - Sáng 7/7, Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp với Công ty Cổ phần đầu tư và kinh doanh Golf Long Thành tổ chức Lễ khánh công trình Bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hương Hữu, xã Long Quảng.

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Các đại biểu cắt băng khánh thành công trình 

Công trình bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hương Hữu, xã Long Quảng được triển khai từ đầu tháng 4/2026, nằm trong khuôn khổ Chương trình “Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động cùng sự đồng hành, tài trợ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Golf Long Thành. Tổng kinh phí hỗ trợ là 300 triệu đồng.

Long Quảng là xã còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất phục vụ học tập và sinh hoạt chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu của học sinh. Việc đầu tư xây dựng bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Hương Hữu không chỉ góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt, nâng cao chất lượng bữa ăn cho học sinh mà còn là giải pháp bền vững nhằm hỗ trợ dinh dưỡng, tạo điều kiện để các em yên tâm học tập, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn trí tuệ.

Thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình "Dinh dưỡng cho trẻ em nghèo, khuyết tật", qua đó góp phần hỗ trợ về cơ sở vật chất và tinh thần, cải thiện điều kiện về chế độ dinh dưỡng cho trẻ em.

Tin, ảnh: Lê Huy – Phước Ly
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