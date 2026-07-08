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ClockThứ Tư, 08/07/2026 21:25

Hơn 600 vũ công hòa nhịp cùng “Vũ điệu Áo dài 2026”

HNN.VN - Chiều 8/7, Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế phối hợp với Câu lạc bộ (CLB) Hoàng Sỹ, các CLB, đội, nhóm khiêu vũ - dân vũ tổ chức chương trình giao lưu "Vũ điệu Áo dài 2026", hưởng ứng "Tuần lễ Áo dài Huế 2026".

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Màn xếp chữ nghệ thuật với chủ đề "Festival Áo dài Huế". Ảnh: Phạm Philip

Chương trình quy tụ hơn 600 vũ công đến từ 20 CLB khiêu vũ của thành phố Huế và Đà Nẵng. Các vũ công đã tạo điểm nhấn ấn tượng trong không gian bên dòng Hương Giang khi cùng tham gia màn xếp chữ nghệ thuật với chủ đề "Festival Áo dài Huế".

Đông đảo người dân và du khách cũng được thưởng thức 4 tiết mục biểu diễn khiêu vũ, dân vũ cộng đồng đặc sắc với nhiều phong cách sôi động và giàu bản sắc. Khép lại chương trình là phần giao lưu giữa các vũ công và khán giả qua 10 điệu khiêu vũ, dân vũ, góp phần tạo nên không khí vui tươi, gắn kết và lan tỏa tình yêu dành cho áo dài truyền thống.

Với những bước nhảy uyển chuyển, khỏe khoắn hòa cùng các giai điệu trữ tình và sôi động, chương trình không chỉ góp phần lan tỏa tình yêu áo dài trong cộng đồng mà còn khẳng định sức sống đương đại và giá trị kết nối sâu sắc của di sản văn hóa Cố đô.

Phước Ly
 Từ khóa:
vũ điệuáo dàituần lễHải VânĐầu tưvũ côngbiểu diễnnghệ thuậtkhiêu vũdân vũ
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