Đầu tư nguồn nhân lực cho kinh tế số

Các trường đại học ở Huế ngày càng khuyến khích sinh viên tham gia sáng tạo và thực hành kỹ năng số

Tạo nguồn nhân lực từ nhu cầu thực tiễn

Tại nhiều giảng đường của Đại học Huế, sinh viên không còn chỉ học lý thuyết về công nghệ thông tin hay trí tuệ nhân tạo mà đã trực tiếp tham gia các dự án số hóa di sản, xây dựng phần mềm, phân tích dữ liệu, phát triển ứng dụng phục vụ giáo dục và y tế thông minh. Theo Phòng Đào tạo và Công tác sinh viên, Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế, thời gian qua, nhà trường đã cập nhật chương trình đào tạo mới cho gần 30 ngành đào tạo để đáp ứng nhu cầu thực tiễn, trong đó có sự tham gia góp ý, đồng hành của các doanh nghiệp liên kết. Ngoài một số chương trình đào tạo mới mở như kỹ thuật phần mềm, năm nay, nhà trường mở rộng thêm một số ngành mới như vi mạch bán dẫn để đáp ứng xu thế phát triển của xã hội.

Tại các tiết học, sinh viên ở các khoa như: Công nghệ thông tin; Điện, điện tử và công nghệ vật liệu; Toán học của Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế đã biết vận dụng vừa lý thuyết, vừa thực hành và kiến thức, kỹ năng thực tập tại doanh nghiệp để cùng nhau nghiên cứu, sáng tạo ra các sản phẩm, đề tài tham gia các sân chơi học thuật, các cuộc thi như Hue ICT challenge, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sản phẩm sáng tạo. Nhiều phần mềm, ứng dụng của các nhóm sinh viên đã được đưa vào các mô hình kinh doanh.

PGS.TS. Đỗ Thị Xuân Dung, Phó Giám đốc Đại học Huế cho biết, Đại học Huế đang định hướng các khoa, trường đổi mới chương trình đào tạo theo hướng liên ngành, đưa kỹ năng số và năng lực đổi mới sáng tạo trở thành nội dung xuyên suốt trong đào tạo. Đồng thời, nhiều chương trình được xây dựng theo nhu cầu đặt hàng của doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên sớm tiếp cận môi trường làm việc thực tế và đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Theo PGS.TS. Xuân Dung, bên cạnh đào tạo nhân lực công nghệ thông tin, Huế cần chú trọng phát triển đội ngũ có khả năng phân tích dữ liệu, quản trị số và đổi mới sáng tạo để phục vụ nhiều lĩnh vực khác nhau. Với lợi thế về giáo dục, y tế và văn hóa, thành phố có nhiều điều kiện để phát triển các sản phẩm, dịch vụ số mang bản sắc riêng nếu biết phát huy vai trò của đội ngũ trí thức và các cơ sở đào tạo.

Tại các doanh nghiệp, nhu cầu về nguồn nhân lực chất lượng ngày càng trở nên cấp thiết. Ông Lê Vĩnh Chiến, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin thành phố Huế (HueCIT) cho rằng, xu hướng tuyển dụng lao động hiện nay bên cạnh cần người giỏi chuyên môn còn cần người có khả năng làm việc trong môi trường số, biết khai thác dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và liên tục cập nhật công nghệ mới.

“Ứng dụng quản lý theo thời gian thực CheckNow”, một trong những dự án khởi nghiệp sáng tạo đem lại giá trị kinh tế số cho Huế

Cơ chế để giữ người tài

Theo TS. Hồ Đắc Thái Hoàng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố Huế, Huế sở hữu lợi thế hiếm có với mạng lưới trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu và đội ngũ trí thức đông đảo. Nếu kết nối hiệu quả giữa nhà khoa học, doanh nghiệp và cơ quan quản lý, nhiều kết quả nghiên cứu có thể được thương mại hóa, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ số phục vụ những lĩnh vực thế mạnh như di sản, y tế, giáo dục và du lịch. Đây cũng là con đường để khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế.

Huế đang đứng trước cơ hội lớn khi Chính phủ ưu tiên phát triển các ngành công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp bán dẫn. Những năm gần đây, Đại học Huế cùng một số cơ sở đào tạo đã mở hoặc chuẩn bị mở các ngành liên quan đến điện tử, vi mạch, tự động hóa và công nghệ thông tin, từng bước chuẩn bị nguồn nhân lực cho giai đoạn phát triển mới.

Tuy vậy, khoảng cách giữa nhu cầu và nguồn cung nhân lực chất lượng cao vẫn còn khá lớn. Thành phố vẫn thiếu đội ngũ chuyên gia về thiết kế vi mạch, bán dẫn, nghiên cứu - phát triển (R&D), khoa học dữ liệu và phát triển sản phẩm công nghệ. Đây đều là những lĩnh vực có giá trị gia tăng cao và quyết định khả năng tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Sinh viên Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế tham gia nghiên cứu, sáng chế sản phẩm robot, phần mềm AI

Bên cạnh chú trọng đào tạo, để người giỏi chọn Huế là nơi lập nghiệp và cống hiến lâu dài, tại Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 1/4/2026 của Thành ủy Huế về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035 cũng xác định phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là một trong những nhiệm vụ đột phá.

Theo đó, thành phố sẽ tập trung xây dựng cơ chế thu hút, trọng dụng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học; đẩy mạnh hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp; hỗ trợ đào tạo nhân lực trong các ngành công nghệ chiến lược, đồng thời chuẩn hóa kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Trong mục tiêu phát triển, thành phố hướng đến thúc đẩy kinh tế số dựa trên những lợi thế riêng về văn hóa, giáo dục, y tế và di sản. Khi dữ liệu di sản được số hóa, bệnh viện ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trường học phát triển nền tảng học tập số hay nông nghiệp ứng dụng Internet vạn vật (IoT), giá trị kinh tế sẽ được tạo ra từ chính những thế mạnh vốn có của địa phương. Tuy nhiên, để hiện thực hóa mục tiêu này, điều kiện tiên quyết vẫn là nguồn nhân lực. Đó là những kỹ sư công nghệ thông tin, nhà khoa học, chuyên gia dữ liệu, doanh nhân đổi mới sáng tạo và lực lượng lao động có kỹ năng số trong mọi ngành nghề.