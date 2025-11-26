Nhiều tín hiệu tích cực từ kinh tế - xã hội cuối năm

Sáng 27/11, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 11 của UBND TP. Huế.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn kết luận phiên họp

Kim ngạch xuất - nhập khẩu tăng, thu ngân sách vượt dự toán 11 tháng

Thông tin tại phiên họp, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết, tháng 11 tiếp tục là giai đoạn kinh tế thành phố ghi nhận nhiều điểm sáng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 114 triệu USD, giảm nhẹ 2,5% so tháng trước nhưng vẫn tăng 0,6% so cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng, xuất khẩu đạt 1,34 tỷ USD, tăng 19,3% và đạt 93% kế hoạch năm. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu đạt 1,1 tỷ USD, tăng 16,8%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt mốc 60.000 tỷ đồng, tăng gần 15%, cho thấy sức mua tiếp tục duy trì ổn định. Huy động vốn toàn địa bàn hơn 88.100 tỷ đồng, tăng 14%; dư nợ tín dụng gần 90.800 tỷ đồng, tăng 9,1%, với tỷ lệ nợ xấu ở mức an toàn (1,7%). CPI bình quân 11 tháng tăng từ 3 - 3,5%.

Ở lĩnh vực công nghiệp, chỉ số sản xuất (IIP) tháng 11 tăng mạnh 18,7% so tháng trước và 13,9% so cùng kỳ; lũy kế 11 tháng tăng 14%. Công nghiệp chế biến - chế tạo tiếp tục giữ vai trò đầu tàu với mức tăng hơn 13%. Một số sản phẩm tăng trưởng ấn tượng như ô tô (gấp 3,4 lần), găng tay (tăng 4,7 lần), điện sản xuất tăng hơn 42%. Tuy vậy, một số ngành giảm như bia giảm 10%, tôm đông lạnh giảm 16,8%. Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn do mưa lũ kéo dài, năng suất lúa giảm 5,6%; song tổng đàn gia súc, gia cầm vẫn ổn định, sản lượng thủy sản đạt 59.400 tấn (tăng 3,6%) và khai thác gỗ rừng trồng đạt 675.000 m³ (tăng 7,5%).

Hoạt động đầu tư trên địa bàn tiếp tục sôi động. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 33.642 tỷ đồng, tăng 15,6%. Thành phố đã cấp mới 44 dự án, điều chỉnh 23 dự án với tổng vốn đăng ký gần 31.800 tỷ đồng, trong đó có 10 dự án FDI. Số doanh nghiệp thành lập mới đạt 927 doanh nghiệp, tăng mạnh cả về số lượng lẫn quy mô vốn; bên cạnh đó có 316 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động và 793 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.

Về thu - chi ngân sách, ông La Phúc Thành thông tin, thu tháng 11 đạt 1.080 tỷ đồng; lũy kế 11 tháng đạt 12.900 tỷ đồng, vượt dự toán và tăng 9,3%. Thu nội địa đạt 11.338 tỷ đồng (97% dự toán), thu xuất nhập khẩu 1.423 tỷ đồng (vượt 35%). Chi ngân sách ước hơn 13.398 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển đạt gần 70% dự toán. Giải ngân đầu tư công đến nay đạt 3.153 tỷ đồng, tương đương 63% kế hoạch Thủ tướng giao, cao hơn bình quân cả nước. Nếu tính cả nguồn bổ sung, tỷ lệ giải ngân đạt 52,3%. Thành phố cũng tiếp nhận hơn 500 tỷ đồng hỗ trợ khắc phục mưa lũ và dự kiến phân bổ 332 tỷ đồng cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành phát biểu tại phiên họp

Tập trung 6 nhóm nhiệm vụ để tăng tốc giải ngân, thúc đẩy phát triển

Tại phiên họp, đại diện các sở, ngành đã báo cáo rõ hơn tình hình từng lĩnh vực, trong đó đáng chú ý là quyết tâm của thành phố trong việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội trong năm nay. Đồng thời, các đơn vị cũng chuẩn bị cho giai đoạn mới khi Chính phủ dự kiến giao thêm 2.000 căn nhà ở xã hội vào năm 2026.

Một số ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra rằng quy mô kinh tế của thành phố còn nhỏ, tỷ lệ tăng trưởng cao nhưng giá trị tuyệt đối chưa lớn; một số ngành, lĩnh vực phát triển chưa bền vững; hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng kết nối vẫn thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và biểu dương nỗ lực của các sở, ngành trong thời gian qua, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại cần sớm khắc phục.

Theo ông Nguyễn Khắc Toàn, tiến độ giải ngân của các dự án thuộc ba chương trình mục tiêu Quốc gia vẫn còn chậm, nhiều dự án trọng điểm triển khai chưa tốt, đặc biệt các dự án ngoài ngân sách chưa tạo được chuyển biến rõ rệt. “Nếu không tập trung quyết liệt, chúng ta sẽ khó hoàn thành các mục tiêu năm nay và các chỉ tiêu tăng trưởng năm tới”, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.

Từ thực tiễn đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu toàn hệ thống hành chính tập trung triển khai 6 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, các địa phương phải khẩn trương khắc phục thiệt hại do mưa lũ, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ổn định đời sống; chủ động theo dõi thời tiết và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cho vụ Đông Xuân 2025 - 2026. Song song với đó, các sở, ngành phải rà soát, hoàn thiện kịch bản tăng trưởng năm 2025 và giai đoạn 2026 - 2030; xây dựng nhiệm vụ cụ thể gắn trách nhiệm người đứng đầu, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2026 đạt từ 10% trở lên. Thành phố cũng yêu cầu sớm hoàn thiện các nội dung trình Thành ủy, HĐND tại kỳ họp cuối năm; triển khai đầy đủ các Nghị quyết 57 và 68 của Bộ Chính trị. Riêng Sở Công thương được giao chuẩn bị nội dung làm việc với các nhà đầu tư chiến lược và bảo đảm nguồn cung hàng hóa dịp tết.

Một yêu cầu quan trọng được ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh là siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong xử lý công việc; ban hành quy trình nội bộ theo hướng đơn giản hóa, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ. Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm; tăng cường kiểm tra công vụ và cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư.

Về công tác quy hoạch, các sở liên quan cần rà soát, tham mưu điều chỉnh các quy hoạch, bảo đảm phù hợp định hướng phát triển mới. Thành phố cũng tiếp tục duy trì 4 tổ công tác để tháo gỡ khó khăn cho các dự án ngoài ngân sách, tạo điều kiện thúc đẩy tiến độ và thu hút đầu tư.

Đối với vốn đầu tư công, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu các chủ đầu tư và đơn vị liên quan triển khai quyết liệt các giải pháp để đẩy nhanh giải ngân, phấn đấu đạt 100% kế hoạch năm. Các dự án trọng điểm phải được đôn đốc thường xuyên, bảo đảm tiến độ, chất lượng, tránh tình trạng chậm trễ kéo dài.