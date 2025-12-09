Giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng

Trao quyết định thành lập Tổ điều hành mô hình

Tại buổi lễ, UBND phường đã công bố Quyết định thành lập Tổ điều hành và quy chế hoạt động của mô hình. Đây là lực lượng nòng cốt trực tiếp tham gia quản lý, giáo dục và hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù sau khi trở về địa phương.

Đại diện Phòng PC10, Công an TP. Huế cung cấp thông tin về tiêu chuẩn “Phường an toàn về an ninh, trật tự” theo Thông tư 124/2021/TT-BCA, đồng thời phổ biến các chính sách của Nhà nước liên quan đến công tác tái hòa nhập cộng đồng, quyền lợi và trách nhiệm của người đã chấp hành xong án phạt tù.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND phường Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh: Việc xây dựng và triển khai mô hình có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương trong việc hỗ trợ người lầm lỗi sớm vượt qua mặc cảm, tự ti, hòa nhập với cuộc sống mới. Đồng thời sẽ tạo điều kiện để người chấp hành xong án phạt tù được tiếp cận việc làm, ổn định sinh kế, từ đó giảm nguy cơ tái phạm và góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đăng Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường, Tổ trưởng Tổ điều hành cho biết, thời gian tới Tổ sẽ phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể, công an địa phương và gia đình của những người sau án phạt tù để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, hỗ trợ kịp thời. Đồng thời sẽ đẩy mạnh tuyên truyền trong cộng đồng dân cư, vận động người dân cùng chung tay giúp đỡ, tạo môi trường thân thiện, giúp họ tự tin hòa nhập sớm cộng đồng.