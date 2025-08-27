UBND TP. Huế họp báo thường kỳ, giải đáp các vấn đề báo chí quan tâm

Chánh Văn phòng UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang giải đáp các ý kiến của báo chí

Đây là dịp để thành phố thông tin công khai tình hình kinh tế - xã hội, đồng thời trao đổi, giải đáp trực tiếp với báo chí về những vấn đề dư luận quan tâm.

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Phan Quốc Sơn, 8 tháng đầu năm, kinh tế - xã hội TP. Huế có nhiều điểm sáng. Du lịch phục hồi mạnh mẽ với 4,6 triệu lượt khách, doanh thu 8.750 tỷ đồng, tiếp tục là ngành mũi nhọn. Kim ngạch xuất khẩu đạt 974,4 triệu USD, tăng 22,9%; tổng mức bán lẻ 43.200 tỷ đồng, tăng 14,8%. Công nghiệp tăng trưởng 17,8%, nổi bật là sản xuất ô tô, điện, găng tay; tuy nhiên, một số ngành truyền thống như bia, dệt may, thủy sản giảm. Nông nghiệp giữ ổn định với 147.500 tấn lúa vụ Hè Thu và hơn 46.000 tấn thủy sản. Thu ngân sách đạt 9.624 tỷ đồng, tăng 24,1% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đạt 67,8%, nằm trong nhóm địa phương có tỷ lệ cao của cả nước…

Liên quan đến mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, ông Trần Hữu Thùy Giang cho biết, thành phố đặc biệt chú trọng tháo gỡ khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính, nhất là hồ sơ tồn đọng tại xã, phường. UBND thành phố sẽ tổ chức kỳ thi tuyển công chức để bổ sung nguồn nhân lực, đồng thời chỉ đạo thường xuyên kiểm tra cơ sở vật chất, hạ tầng phục vụ bộ máy vận hành. Đối với các dự án trọng điểm, lãnh đạo thành phố trực tiếp chỉ đạo, định kỳ rà soát, tháo gỡ vướng mắc để rút ngắn tiến độ triển khai.

Đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đặt câu hỏi tại buổi họp báo

Tại buổi họp báo, nhiều câu hỏi được báo chí đặt ra tập trung vào công tác kiểm kê lăng mộ phục vụ giải phóng mặt bằng, tiến độ dự án du lịch sinh thái ở phường Thanh Thủy, tái định cư cho người dân vùng sạt lở đèo Phú Gia (xã Chân Mây - Lăng Cô), tình trạng xâm hại rừng thông tái diễn và phương án quản lý, khai thác phố đi bộ Hai Bà Trưng, công tác giải quyết các hồ sơ tồn đọng, nguồn thu ngân sách từ đất đai...

Đại diện các sở, ngành liên quan trực tiếp trả lời các câu hỏi, đồng thời cam kết sẽ có văn bản chính thức đối với những vấn đề phức tạp, cần thêm thời gian làm rõ.

Kết luận họp báo, Chánh Văn phòng UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang khẳng định, sự đồng hành của báo chí là kênh thông tin quan trọng, giúp chính quyền lắng nghe phản hồi xã hội, kịp thời điều chỉnh chính sách, giải pháp. Thành phố mong muốn báo chí tiếp tục đồng hành, phản ánh khách quan, kịp thời, góp phần xây dựng Huế phát triển bền vững, hiện đại và giàu bản sắc.