Nỗ lực vượt khó, giữ đà tăng trưởng

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định phát biểu tại phiên họp

Mở đầu phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả của các cơ quan, đơn vị và lực lượng trên địa bàn trong công tác ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ. Thành phố đang tiếp tục cân đối nguồn lực để hỗ trợ các địa phương, đặc biệt là các lực lượng trực tiếp phòng chống lũ.

Ông Nguyễn Đình Đức, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết, Huế vừa trải qua ba đợt lũ lớn, đạt mốc lịch sử. Các hồ chứa đầu nguồn hiện được điều tiết hợp lý, góp phần giảm áp lực cho đợt mưa sắp tới. Tổng thiệt hại sơ bộ ước khoảng 1.840 tỷ đồng.

Cần củng cố cố năng lực quản trị địa phương

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết, dù chịu tác động từ thiên tai, nhiều chỉ tiêu kinh tế của Huế vẫn duy trì tăng trưởng khá.

Trong tháng 10, lượng khách du lịch giảm nhẹ 1% so với tháng trước nhưng vẫn tăng 63% so với cùng kỳ. Tính chung 10 tháng, Huế đón gần 5,4 triệu lượt khách (tăng 66%), trong đó có 1,5 triệu khách quốc tế; doanh thu du lịch ước đạt 10.700 tỷ đồng, tăng 60%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ đạt 54.581 tỷ đồng (tăng 15,1%); vốn huy động 87.300 tỷ đồng (tăng 13%); dư nợ tín dụng 89.400 tỷ đồng (tăng 7,4%). Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng 2,92%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 tăng 7,5%, tính chung 10 tháng tăng 15,8%; trong đó sản xuất ô tô tăng 4,2 lần, găng tay tăng 4,9 lần, điện sản xuất tăng 51,7%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 31.255 tỷ đồng, tăng gần 20%. Đáng chú ý, Huế đã cấp mới 41 dự án, trong đó 9 dự án FDI với vốn đăng ký 32 triệu USD; 887 doanh nghiệp mới được thành lập, tăng 37% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng ước 11.800 tỷ đồng, đạt 92,5% dự toán và tăng 20,7% so với cùng kỳ. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 61,4% kế hoạch, cao hơn mức trung bình cả nước (50,7%).

Tuy nhiên, mưa lũ cuối tháng 10 và đầu tháng 11 đã ảnh hưởng mạnh đến nông nghiệp, du lịch và sản xuất, khiến tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 dự kiến chỉ đạt 9 - 9,5%, thấp hơn mục tiêu 10%. Trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng khoảng 13,5%, dịch vụ 8,5%, còn nông - lâm - thủy sản tăng trưởng âm.

Tại điểm cầu các địa phương, nhiều phường, xã kiến nghị thành phố hỗ trợ tháo gỡ khó khăn trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tại phường Thủy Xuân, theo lãnh đạo phường, từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận hơn 6.200 hồ sơ hành chính, giải quyết đúng hạn hơn 5.500 hồ sơ; còn hơn 270 hồ sơ trễ hạn, chủ yếu liên quan thủ tục đất đai. Tỷ lệ xử lý hồ sơ tồn đọng mới đạt dưới 50%, do khối lượng công việc lớn trong khi nhân lực còn hạn chế. Các phường Thuận An và Mỹ Thượng cũng phản ánh tình trạng tương tự, kiến nghị thành phố tăng cường cán bộ chuyên môn, hỗ trợ công tác phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi, bổ sung biên chế cấp phó và ổn định đội ngũ giáo viên.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương phát biểu tại phiên họp

Theo Sở Nội vụ, hiện cấp xã trên địa bàn vẫn thừa biên chế, trong đó huyện A Lưới thừa hơn 100; phường Thuận Hóa thừa 18, trong khi An Cựu thiếu 16, khiến việc điều phối gặp khó khăn.

Phát biểu tại phiên họp, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương cho rằng, cần thành lập các tổ công tác theo khu vực để trực tiếp hỗ trợ các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Sở Nội vụ tham mưu rà soát, báo cáo Thường vụ Thành ủy về việc điều phối, bố trí cán bộ, công chức phù hợp, đồng thời tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ ở cơ sở.

Ưu tiên phục hồi sau lũ, hỗ trợ doanh nghiệp

Theo Sở Tài chính, thành phố đang tập trung khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sửa chữa hạ tầng, đê điều, hồ đập, sạt lở bờ sông, bờ biển và hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất vụ Đông Xuân 2025 - 2026.

Trong lĩnh vực kinh tế, thành phố ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ mở rộng sản xuất, đặc biệt với các ngành công nghiệp chủ lực như bia, dệt may, điện; phấn đấu thành lập mới 1.000 doanh nghiệp trong năm 2025, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn như Kim Long Motor (giai đoạn 2) và Kanglongda (giai đoạn 2).

Lãnh đạo thành phố kiểm tra thực địa tại cầu Phú Mậu (Km20+25, xã Khe Tre) ngày 3/11

Bên cạnh đó, thành phố cũng tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh các công trình trọng điểm phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Mục tiêu thu ngân sách năm 2025 đặt ở mức 15.700 tỷ đồng.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định nhấn mạnh yêu cầu toàn hệ thống tiếp tục cảnh giác, chủ động ứng phó mưa lũ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các nhiệm vụ kinh tế - xã hội. Ông đề nghị các sở, ngành rà soát chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố, xác định rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; xem đây là tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lãnh đạo từng đơn vị.

Chủ tịch UBND thành phố Phan Thiên Định cũng yêu cầu tập trung giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm, tăng cường phối hợp giữa ban quản lý và địa phương; sớm hoàn thiện cơ chế phối hợp để tránh chồng chéo. “Cùng với thúc đẩy sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, Huế sẽ giữ vững mục tiêu tăng trưởng, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới,” ông Định nhấn mạnh.