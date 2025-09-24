Tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu năm 2025

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương kết luận phiên họp

Phiên họp tập trung đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội (KT - XH) trong 9 tháng, đồng thời xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý IV - giai đoạn then chốt để hoàn thành mục tiêu cả năm. Phiên họp được kết nối trực tuyến đến 40 điểm cầu các xã, phường.

GRDP 9 tháng ước tăng 9,7 - 10,2%

Báo cáo tại phiên họp thường kỳ tháng 9, Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành cho biết, mặc dù mô hình chính quyền địa phương 2 cấp mới được triển khai, lại gặp nhiều khó khăn, song nhờ sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, KT - XH thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Đáng chú ý, GRDP 9 tháng ước tăng 9,7 - 10,2%, mức cao nhất trong nhiều năm. Du lịch đón gần 5 triệu lượt khách, tăng gần 67% so với cùng kỳ; doanh thu hơn 9.600 tỷ đồng. Công nghiệp tăng trưởng 17,5%, nhiều sản phẩm tăng đột biến như ô tô gấp 5,9 lần, găng tay tăng 16 lần, điện sản xuất tăng 60%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,13 tỷ USD, tăng 25,6%; nhập khẩu tăng 17,4%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ gần 48.850 tỷ đồng, tăng 14,7%.

Một điểm sáng khác là giải ngân vốn đầu tư công đạt 74,3% kế hoạch, cao hơn nhiều so với bình quân cả nước (46,3%). Thành phố đã cấp mới 40 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 30.000 tỷ đồng, trong đó có 9 dự án FDI. Cùng với đó, nhiều dự án quan trọng được hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện thủ tục để khởi công, khánh thành nhân các sự kiện lớn như kỷ niệm 50 năm giải phóng Huế, 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Hiện thành phố tập trung hỗ trợ để khởi công, khánh thành 6 dự án chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Ông La Phúc Thành cho biết, tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 10.649 tỷ đồng, bằng 83,5% dự toán, bằng 67,5% so với chỉ tiêu phấn đấu, tăng 22,1% so với cùng kỳ. Chi ngân sách ước đạt 11.949,9 tỷ đồng, bằng 75,9% dự toán…

Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành thông tin tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tại phiên họp

Tại phiên họp, Giám đốc Sở Tư pháp trình bày chuyên đề về việc tiếp tục hoàn thiện ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo chuyên đề “Hue-S: Nền tảng số bảo vệ người tiêu dùng” và “Quản lý trật tự đô thị - đảm bảo vỉa hè cho người đi bộ”. Giám đốc Công an thành phố báo cáo chuyên đề “Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng”.

Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu trong năm 2025

Trong thảo luận về tình hình KT - XH tại phiên họp, các địa phương đã nêu lên nhiều khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Nổi bật là bất cập trong việc xác định nhân khẩu hộ dân để hỗ trợ bởi ảnh hưởng dự án; tình trạng chậm trễ trong giải quyết hồ sơ đất đai; một số thủ tục hành chính còn phức tạp, cần được rà soát và tham mưu điều chỉnh kịp thời. Bên cạnh đó, có kiến nghị bổ sung chính sách hỗ trợ, động viên cán bộ, công chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công; sớm xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; khắc phục hạn chế về hạ tầng; cũng như tăng cường kiểm soát dịch bệnh, bảo đảm ổn định đời sống và sản xuất cho người dân…

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP. Huế Nguyễn Văn Phương ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các sở, ngành, địa phương trong thời gian qua. Đồng thời tiếp thu những kiến nghị, đề xuất, yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp xử lý khó khăn, vướng mắc một cách quyết liệt và hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương đánh giá, sau 9 tháng, KT-XH của thành phố tiếp tục ghi nhận những kết quả khả quan, tạo nền tảng vững chắc để hoàn thành mục tiêu cả năm. Hầu hết các ngành, lĩnh vực đều có sự đóng góp quan trọng, trong đó nổi bật là dịch vụ, đặc biệt là du lịch với mức tăng trưởng rõ nét.

Điểm sáng cũng được ghi nhận ở hoạt động xuất nhập khẩu; nguồn thu từ thuế xuất nhập khẩu phản ánh rõ nét sự khởi sắc trong sản xuất. Chỉ số sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng ổn định, tiếp tục đóng góp quan trọng cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đối với nông nghiệp, dù đầu vụ gặp nhiều bất lợi do thời tiết, song với sự nỗ lực và quyết tâm cao, đến nay cơ bản đã hoàn thành thu hoạch, bảo đảm tiến độ cũng như sản lượng.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, quý IV là giai đoạn “nước rút”, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành các chỉ tiêu phát triển năm 2025. Trọng tâm là đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trên 10% theo Nghị quyết 226/NQ-CP của Chính phủ.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các sở, ngành phối hợp để hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ các dự án trong thời gian tới

Theo đó, thành phố sẽ tập trung vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; khẩn trương hoàn thiện quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan chuyên môn và bố trí cán bộ sau sắp xếp. Song song, đẩy nhanh tiến độ khởi công, khánh thành các dự án lớn; tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất công nghiệp, nhất là các dự án động lực như Kim Long Motor, Kanglongda, cùng các ngành dệt may, bia, điện.

Bên cạnh đó, UBND TP. Huế chỉ đạo hoàn thành kế hoạch phát triển KT - XH, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2026; tập trung giải ngân vốn đầu tư công, đặc biệt là các công trình, dự án trọng điểm. Các dự án khu tái định cư, khu nghĩa trang phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam phải được triển khai khẩn trương.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương khẳng định, Huế sẽ tăng cường quản lý thu, chi ngân sách, quyết tâm hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2025. Bên cạnh đó, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho các sự kiện chính trị, xã hội lớn, đặc biệt là Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII.

“Thành phố quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất để không chỉ hoàn thành mà còn vượt các chỉ tiêu phát triển năm 2025, tạo nền tảng vững chắc bước vào giai đoạn mới 2026 - 2030”, ông Phương nhấn mạnh.