Khi không tiếp tục học mới là điều… bất thường

Ngọc Quỳnh, nhân viên văn phòng, chọn học thêm với hình thức học online để cân đối thời gian giữa chăm sóc gia đình, làm việc và học tập

Học để đi đường dài

Trong lớp học online buổi tối, bên cạnh những sinh viên vừa rời ghế nhà trường vài năm là cả những người đã đi làm 10 - 20 năm, thậm chí có những cô chú đã nghỉ hưu vẫn hăng say học tiếp. Tất cả đều nỗ lực bổ sung kiến thức, làm dày thêm “hành trang” sự nghiệp và thích nghi với thời đại mới.

Đồng hồ điểm 7 giờ rưỡi tối, Ngọc Quỳnh, nhân viên văn phòng, ngồi vào bàn học chương trình văn bằng 2 ngành ngôn ngữ Anh. Cô chọn hình thức học online để tiết kiệm thời gian đi lại và dễ sắp xếp việc nhà, chăm sóc con cái.

“Mình ra trường hơn 10 năm rồi, đã đến lúc cần cập nhật thêm nhiều kiến thức mới để tránh bị tụt hậu. Thêm nữa, mình đang làm việc cho công ty nước ngoài nên đôi khi cần giao tiếp tiếng Anh với đồng nghiệp và cấp trên. Ngoài ra, mình còn cần đọc các chứng từ, tài liệu bằng tiếng Anh”, Quỳnh chia sẻ.

Ngoài chương trình học do thầy cô trên trường cung cấp, Quỳnh còn tìm kiếm thêm các nguồn tài liệu trên mạng Internet để bổ trợ cho việc học. Sau nhiều năm trở lại “nghiệp đèn sách”, Quỳnh thú nhận khả năng ghi nhớ của mình đã giảm hơn trước, đòi hỏi phải nỗ lực rèn luyện học tập nhiều hơn nữa. Không dừng lại ở mục tiêu nhận thêm bằng đại học, Quỳnh dự định sau khi hoàn thành chương trình văn bằng 2 sẽ học tiếp lên thạc sĩ.

Với Mạnh Long, kỹ sư tại một công ty xây dựng, anh lựa chọn học thêm khóa tiếng Anh giao tiếp để có thể đáp ứng yêu cầu công việc khi cần làm việc với đối tác nước ngoài hoặc nếu có cơ hội sẽ đăng ký đi làm ở dự án nước ngoài. “Công ty mình rất khuyến khích cán bộ, nhân viên học thêm nhiều kỹ năng bổ trợ cho công việc, trong đó bao gồm cả ngoại ngữ. Bắt đầu lại hành trình học tập sau nhiều năm rời ghế nhà trường thì mình cũng gặp một số khó khăn như “học trước quên sau”, phản xạ giao tiếp chưa nhanh nhạy. Một khó khăn nữa là do tính chất công việc nên đôi khi việc sắp xếp thời gian học cũng bị hạn chế” - Long kể. Mặc dù vậy, Long vẫn quyết tâm hoàn thành khóa học và dự định sẽ học thêm các khóa tiếng Anh nâng cao khác.

Làm bên mảng chứng từ xuất khẩu mặt hàng của một công ty may mặc, Đăng Tùng lựa chọn học thêm tiếng Trung. “Bây giờ mình thật sự chưa cần dùng đến tiếng Trung trong công việc, nhưng mình luôn nghĩ học chưa bao giờ là thừa. Mình cho rằng, khi biết thêm một kỹ năng, biết đâu sẽ mở ra thêm nhiều lựa chọn và cơ hội mới” - Tùng tâm sự.

Thực tế, không chỉ người trẻ, nhiều trường học, trung tâm còn ghi nhận những học viên U55, U60 quay lại học văn bằng 2 hoặc học thêm ngoại ngữ để làm việc tốt hơn hoặc đơn giản để nuôi dưỡng tinh thần. Chúng tôi từng có dịp trò chuyện với một bác sĩ (60 tuổi) đã nghỉ hưu tích cực tham gia Câu lạc bộ Cà phê Tiếng Anh để “theo kịp” người con gái đang du học nước ngoài. Cô cũng chia sẻ thêm mình có niềm đam mê cũng như nhận thấy được nhiều ưu điểm mà việc học đem lại, như có thêm những mối quan hệ, cơ hội, tư duy mới và bắt kịp nhịp sống xã hội.

Kỹ năng mới - nhu cầu sinh tồn thời số hóa

Thị trường lao động ngày càng cạnh tranh khắc nghiệt, có những kỹ năng chỉ sau vài năm đã trở nên lỗi thời. Thành Đức, Chuyên gia IT, sau khi nghe những người bạn cũ khen ngợi về những giải thưởng mà anh đoạt được trong nhiều năm trước đã xua tay: “Những công nghệ đó đã lỗi thời”. Với tinh thần cầu tiến và kỷ luật, bên cạnh công việc, Đức không ngừng nâng cấp bản thân với các khóa học chuyên sâu liên quan đến chuyên ngành công nghệ thông tin để có thể đứng vững trong nghề và tìm được nhiều cơ hội mới.

Ngoài học tập về mặt học thuật, các bạn trẻ còn không ngừng trau dồi các kỹ năng khác. Quỳnh học thêm về kỹ năng thuyết trình, thiết kế Canva để hỗ trợ cho công việc và học tập; Long hướng đến việc nghiên cứu cách quản lý thời gian hiệu quả, kỹ năng xử lý vấn đề, kỹ năng giao tiếp, đồng thời cho rằng AI (trí tuệ nhân tạo) là một bước tiến mới có thể ứng dụng để hỗ trợ cho công việc…

Trò chuyện với một số chuyên viên nhân sự của các công ty trên địa bàn thành phố, đa số mọi người đều đề cao những ứng viên có tinh thần chủ động học thêm bởi khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc và luôn biết tìm cơ hội thăng tiến cho bản thân. “Thời đại công nghệ số với đa dạng nền tảng giúp việc tìm kiếm tài liệu học tập trở nên dễ dàng hơn, học tập suốt đời là “bí kíp” để không bị bỏ lại phía sau”, Tùng nói. Đây cũng có thể coi là một kỹ năng sinh tồn trong thời đại mới.