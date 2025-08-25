Tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở, vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương kết luận phiên họp

Kinh tế duy trì đà tăng trưởng

Thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, ông La Phúc Thành, Giám đốc Sở Tài chính cho biết, trong tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2025, Huế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trên nhiều lĩnh vực, từ dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp cho đến văn hóa, xã hội.

Đáng chú ý, ngành du lịch ghi nhận sự bứt phá mạnh. Tháng 8, lượng khách có giảm 14,8% so với tháng trước, nhưng vẫn tăng hơn 50% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng, Huế đón khoảng 4,6 triệu lượt khách, tăng 68% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 1,3 triệu lượt. Doanh thu du lịch ước đạt 8.750 tỷ đồng, tăng 57% so với cùng kỳ.

Xuất khẩu cũng khởi sắc với kim ngạch 8 tháng đạt gần 974 triệu USD, tăng 22,9% so với cùng kỳ và đạt 68% kế hoạch. Ở chiều ngược lại, nhập khẩu đạt 795,4 triệu USD, tăng 16,7%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ ước đạt 43.200 tỷ đồng, tăng 14,8%. Huy động vốn và dư nợ tín dụng đều tăng, nợ xấu duy trì thấp ở mức 1,4%.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 8 tháng tăng 17,8%, với điểm sáng là ngành chế biến chế tạo tăng 16,8%. Một số sản phẩm tăng trưởng vượt bậc như sản xuất ô tô (gấp 8 lần), điện sản xuất (tăng 56,3%)... Tuy nhiên, một số sản phẩm gặp khó khăn như, bia, tôm đông lạnh, xi măng đều giảm sản lượng.

Trong nông nghiệp, vụ hè thu cơ bản đảm bảo tiến độ; tổng đàn gia súc, gia cầm đều tăng…

Theo ông La Phúc Thành, tổng vốn đầu tư toàn xã hội 8 tháng đạt hơn 24.000 tỷ đồng, tăng 12,1%. Thành phố đã cấp mới 35 dự án, trong đó có 9 dự án FDI, tổng vốn đăng ký 32 triệu USD. Doanh nghiệp thành lập mới tăng gần 30%, vốn đăng ký gấp 3,8 lần cùng kỳ. Đặc biệt, nhiều dự án trọng điểm với tổng vốn hơn 5.284 tỷ đồng đã khởi công, khánh thành.

Về ngân sách, 8 tháng thu đạt 9.624 tỷ đồng. Chi ngân sách ước 11.483 tỷ đồng. Giải ngân vốn đầu tư công được xem là điểm sáng, đạt 67,8% kế hoạch, thuộc nhóm cao hơn mức bình quân cả nước.

Ông La Phúc Thành nhận định: “Bức tranh kinh tế - xã hội 8 tháng qua cho thấy Huế đang phục hồi và phát triển mạnh mẽ. Thành phố sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân đầu tư công và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trong những tháng cuối năm”.

Giám đốc Sở Tài chính La Phúc Thành thông tin về tình hình về kinh tế - xã hội của thành phố

Nhiều kiến nghị cần tháo gỡ

Thảo luận tại phiên họp, lãnh đạo các xã, phường đã thông tin cụ thể hơn về tình hình trên các lĩnh vực, đồng thời đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan.

Trong đó, nổi lên là tình trạng hồ sơ hành chính tồn đọng, đặc biệt ở các địa phương có khối lượng công việc nhiều. Các địa phương đã chủ động xây dựng lộ trình giải quyết, nhưng vẫn cần sự hỗ trợ từ các cơ quan chuyên môn để đẩy nhanh tiến độ, nhất là trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, giải phóng mặt bằng.

Vấn đề thiếu giáo viên được hầu hết địa phương nhấn mạnh, ảnh hưởng trực tiếp đến việc đảm bảo chương trình dạy và học.

Trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhiều ý kiến kiến nghị hỗ trợ khôi phục sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; đồng thời đề nghị sớm điều chỉnh phân bổ dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm cho phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

Một số địa phương cũng nêu vướng mắc về quản lý tài sản công, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, cũng như nhu cầu về nhà ở xã hội cho công nhân tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Ngoài ra, các vấn đề như phân cấp quản lý chợ, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, bổ sung cán bộ cho phường, bảo đảm phòng học mầm non… cũng được đề cập.

Phiên họp được kết nối đến điểm cầu các xã, phường

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các xã, phường trong triển khai nhiệm vụ thời gian qua. Ông Phương khẳng định, hầu hết các kiến nghị của cơ sở là xác đáng, thành phố sẽ tiếp thu và sớm có giải pháp tháo gỡ, nhất là những khó khăn nổi bật liên quan đến phân bổ ngân sách, quản lý và đầu tư các dự án.

Về sản xuất nông nghiệp, ông Nguyễn Văn Phương lưu ý các địa phương cần khẩn trương thu hoạch lúa chín, tăng cường áp dụng mô hình chăn nuôi sinh học để phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn châu Phi, thay đổi tập quán nuôi truyền thống tiềm ẩn nhiều rủi ro. Riêng công tác giáo dục, ngành giáo dục đã có kế hoạch tổ chức tuyển dụng công khai, minh bạch, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên. Thành phố sẽ tuyển thêm khoảng 50 công chức bổ sung cho các cấp trong thời gian tới.

Liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở, cần xem xét kỹ điều kiện cụ thể, bảo đảm đúng quy hoạch và quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh, hiện nay, Huế là một trong những tỉnh, thành dẫn đầu cả nước về các chỉ số vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thành công này cho thấy năng lực, sự chủ động của đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần vận hành bộ máy thông suốt, hiệu quả.

Kết luận phiên họp, Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Văn Phương đánh giá, các chỉ số cơ bản đều ủng hộ mục tiêu cả năm. Trên lĩnh vực văn hóa - xã hội, Huế đã hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát trước thời hạn, thể hiện quyết tâm và sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn hệ thống. Giáo dục ghi nhận nhiều điểm khởi sắc. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, các sự kiện diễn ra an toàn tuyệt đối; tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy vậy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Phương cũng thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn nhiều khó khăn cần tiếp tục nỗ lực tháo gỡ.

“Từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ diễn ra nhiều sự kiện văn hóa - xã hội có ý nghĩa, đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo. Các sở, ngành, địa phương cũng cần lưu ý mục tiêu tăng trưởng 10% cho cả năm, vì vậy cần bám sát tiến độ, hỗ trợ tích cực các dự án, đặc biệt là tập trung giải ngân vốn đầu tư công. Những vấn đề cấp bách, tồn đọng phải được xử lý sớm, quyết liệt và hiệu quả”, ông Phương nhấn mạnh.