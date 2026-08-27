Nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị, bảo đảm nguồn nước phục vụ người dân

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu tại buổi làm việc với Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Huế. Ảnh: Ngọc Hiếu

Nâng cao chất lượng dịch vụ công ích đô thị

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo HEPCO cho biết, công ty hiện tập trung vào ba nhóm lĩnh vực chính gồm cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; xây lắp và kinh doanh dịch vụ môi trường.

HEPCO đang thực hiện vệ sinh, thu gom, vận chuyển rác; quản lý hệ thống điện chiếu sáng, thoát nước, vỉa hè và ba nghĩa trang nhân dân trên địa bàn thành phố. Công ty cũng thường xuyên huy động nhân lực, phương tiện phục vụ các sự kiện, triển khai “Ngày Chủ nhật xanh”, tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai, mưa bão.

Với gần 700 cán bộ, công nhân viên và khoảng 100 phương tiện, thiết bị chuyên dùng, HEPCO đang đáp ứng khối lượng lớn công việc phục vụ đô thị. Tuy nhiên, địa bàn phục vụ ngày càng mở rộng, yêu cầu về chất lượng dịch vụ ngày càng cao, trong khi một số định mức, đơn giá chưa theo kịp biến động chi phí đầu vào; việc tuyển dụng lao động công ích cũng ngày càng khó khăn.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực của HEPCO trong thực hiện các dịch vụ công ích, duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập và quyền lợi của người lao động.

Nhấn mạnh Huế là đô thị di sản, trung tâm văn hóa, du lịch và sự kiện, Chủ tịch UBND thành phố cho rằng chất lượng vệ sinh môi trường, cây xanh, thoát nước, vỉa hè và điện chiếu sáng tác động trực tiếp đến cảnh quan, hình ảnh của thành phố. Vì vậy, HEPCO cần đổi mới tư duy, phương thức tổ chức hoạt động; nghiên cứu, học tập các mô hình hiệu quả để vận dụng phù hợp với thực tiễn của Huế.

Đối với công tác thu gom, vận chuyển rác thải, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu rà soát tần suất thu gom theo đặc điểm từng địa bàn; nghiên cứu tăng tần suất tại khu vực đông dân cư, địa bàn trọng điểm về du lịch và khu vực phát triển kinh tế đêm. Công ty cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền và lực lượng thu gom tại cơ sở, bảo đảm quá trình thu gom, tập kết, vận chuyển rác được thực hiện đồng bộ, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Ngọc Hiếu

Cùng với đó, HEPCO cần xây dựng kế hoạch nâng cấp, hiện đại hóa phương tiện, thiết bị; từng bước thay thế các phương tiện cũ, không còn phù hợp. Các phương tiện hoạt động tại khu vực trung tâm phải bảo đảm chất lượng, vệ sinh và hình ảnh, không để xảy ra tình trạng rò rỉ nước thải trong quá trình vận chuyển.

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị HEPCO tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, chất lượng dịch vụ, phát huy lợi thế để nâng cao khả năng cạnh tranh; đồng thời chủ động huy động nhân lực, phương tiện thực hiện các nhiệm vụ đột xuất, nhất là ứng phó, khắc phục hậu quả mưa bão và phục vụ nhiệm vụ chung của thành phố.

Tập trung giải pháp bảo đảm nguồn nước

Tại HueWACO, đoàn công tác nghe báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cấp nước an toàn và tiến độ triển khai các dự án đầu tư.

Hiện, HueWACO cung cấp nước sạch cho gần 98% dân số toàn thành phố, với khoảng 320.000 đấu nối, phục vụ gần 1,2 triệu người. Hệ thống cấp nước gồm 26 nhà máy, 60 trạm bơm và trạm trung chuyển, điều áp, hơn 5.400km đường ống, với tổng công suất thiết kế khoảng 280.000m³/ngày đêm.

Công ty tiếp tục quan tâm bảo đảm việc làm, quyền lợi của người lao động; đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, từng bước tự động hóa và thông minh hóa hệ thống cấp nước.

Tuy nhiên, nắng nóng kéo dài, lượng mưa giảm khiến lưu lượng nước tại nhiều khe, suối suy giảm mạnh, ảnh hưởng đến khả năng cấp nước, đặc biệt tại Phú Lộc và Chân Mây – Lăng Cô.

Tại Phú Lộc, Nhà máy nước Lộc Trì đã vận hành tối đa công suất được cấp phép 2.000m³/ngày đêm, nhưng lượng nước hiện chỉ đáp ứng khoảng 58% nhu cầu sử dụng. UBND thành phố đã cho phép nâng dần công suất khai thác và từ ngày 8/7/2026 nâng lên 4.000m³/ngày đêm nhằm khắc phục tình trạng thiếu nước.

Tại Chân Mây – Lăng Cô, Nhà máy nước Chân Mây có công suất khai thác được cấp phép 12.000m³/ngày đêm. Tuy nhiên, đến ngày 27/8, tổng lưu lượng nước từ suối Bàu Ghè và khe Mệ chỉ còn khoảng 6.240m³/ngày đêm, giảm khoảng 48% so với công suất được cấp phép. Nguồn bổ sung từ moong nước tại mỏ đá Thừa Lưu khoảng 1.800m³/ngày đêm nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu.

Trước tình hình này, HueWACO đã điều tiết nguồn nước giữa các khu vực, cấp nước bằng xe bồn tại những địa bàn cuối nguồn, vùng cao và tăng cường giám sát chất lượng nguồn nước. Công ty đang khẩn trương lắp đặt Trạm xử lý nước Thủy Yên công suất 4.000m³/ngày đêm, phấn đấu hoàn thành, đưa vào vận hành trước ngày 1/9/2026.

Về lâu dài, công ty đề xuất nghiên cứu đầu tư Nhà máy xử lý nước Lộc Thủy nhằm nâng cao năng lực cấp nước cho khu vực phía Nam thành phố, nhất là Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô.

Đại diện HueWACO báo cáo về tình hình sản xuất, kinh doanh, bảo đảm cấp nước an toàn và tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Ảnh: Ngọc Hiếu

Đánh giá cao kết quả hoạt động của HueWACO, nhất là sự chủ động trong đầu tư hệ thống nhà máy, mạng lưới phân phối, đẩy mạnh chuyển đổi số và nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu công ty tập trung cao độ trước tình trạng thiếu nước tại Phú Lộc và Chân Mây – Lăng Cô.

Theo đó, HueWACO phải đẩy nhanh tiến độ lắp đặt Trạm xử lý nước Thủy Yên và các hạng mục liên quan, sớm đưa công trình vào vận hành; đồng thời tiếp tục triển khai các giải pháp cấp nước cơ động, điều tiết mạng lưới và hỗ trợ những khu vực cuối nguồn, vùng cao, không để người dân thiếu nước sinh hoạt.

Chủ tịch UBND thành phố lưu ý công ty không được chủ quan trước những kết quả đã đạt được. Nhu cầu sử dụng nước sẽ tiếp tục gia tăng cùng với sự phát triển của công nghiệp, du lịch, thương mại và dịch vụ. HueWACO phải chủ động dự báo nhu cầu, xây dựng lộ trình đầu tư, bảo đảm nguồn nước ổn định cho đời sống người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì rà soát, xác định rõ phân vùng, phân kỳ cấp nước trên cơ sở quy hoạch chung đô thị; làm rõ nguồn nước, hệ thống nhà máy, mạng lưới phân phối, phạm vi phục vụ và đơn vị cấp nước chủ lực.

Việc đầu tư mạng lưới đường ống phải được thực hiện sớm, đồng bộ với hạ tầng giao thông, nhất là tại các khu vực đông dân cư và địa bàn trọng điểm phát triển công nghiệp, du lịch, dịch vụ, tránh đào đường, vỉa hè nhiều lần gây lãng phí và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Nhấn mạnh an ninh nguồn nước là yêu cầu đặc biệt quan trọng, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị HueWACO xây dựng phương án bảo vệ nguồn nước bài bản; tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, người dân và lực lượng công an trong giám sát, bảo vệ nguồn nước. Công ty phải chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó với các sự cố ô nhiễm, nghiên cứu tổ chức diễn tập và bố trí hệ thống xử lý nước có tính cơ động để kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Chủ tịch UBND thành phố cũng đề xuất nghiên cứu ý tưởng phát triển sản phẩm nước mang thương hiệu Bạch Mã, hướng đến cung cấp nước cho tàu biển tại khu vực Chân Mây.