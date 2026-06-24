Khẩn trương đưa vào sử dụng nguồn nước thô từ moong đá Thừa Lưu

Thi công tuyến ống DN160 tại moong đá Thừa Lưu

Theo ông Dương Quý Dương, Tổng Giám đốc HueWACO, dưới tác động cực đoan của biến đổi khí hậu, tình trạng nắng nóng dẫn đến nguồn nước suy giảm, gây ra thiếu nước cục bộ tại một số khu vực và giờ cao điểm, nhất là khu vực phía nam của thành phố.

Để chủ động ứng phó với tình huống thời tiết cực đoan, HueWACO đã khẩn trương lắp đặt và vận hành liên tục hệ thống bơm chuyền từ nhà máy Lộc An ứng cứu đến khu vực Chân Mây - Lăng Cô với hơn 5 trạm tăng áp (công suất từ 18 - 22kW), bổ sung thêm cho khu vực từ 1.700 - 2.000m3/ngày đêm. Đồng thời, HueWACO cũng liên tục theo dõi, giám sát điều độ lưu lượng, áp lực giữa các khu vực để đảm bảo đáp ứng nhu cầu tối thiểu của người dân. Công ty cũng đã tổ chức cấp nước bằng xe bồn đến các khu vực đồi cao, cuối nguồn và các vị trí thường xuyên xảy ra tình trạng thiếu nước nhằm giảm thiểu ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Tuy nhiên, đây chỉ mới là giải pháp tạm thời.

Trước tình trạng thiếu nước sinh hoạt, lãnh đạo UBND thành phố đã có các đợt khảo sát thực tế và chỉ đạo triển khai các giải pháp không để xảy ra tình trạng thiếu nước diện rộng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh.

Sau nhiều cuộc họp giữa UBND các xã, vùng bị ảnh hưởng thiếu hụt nguồn nước với các sở: Nông nghiệp Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý Khu Kinh tế, công nghiệp thành phố và HueWACO; chiều ngày 24/6, UBND xã Chân Mây - Lăng Cô đã công bố tình huống khẩn cấp về thiếu hụt, suy giảm nguồn nước thô cho nhà máy Chân Mây phục vụ cấp nước sinh hoạt (cấp độ 1) và cho phép HueWACO khai thác nước từ moong đá Thừa Lưu để cấp bách phục vụ nước sinh hoạt cho người dân.

HueWACO tăng ca trong đêm thi công tuyến ống nhằm bổ sung nguồn nước thô cho nhà máy xử lý nước sạch Chân Mây

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố và quyết định của UBND xã Chân Mây - Lăng Cô, HueWACO đã khẩn trương thi công lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống bơm, bồn lọc áp xử lý để khai thác nước từ moong đá Thừa Lưu bổ sung nguồn nước thô cho nhà máy xử lý nước sạch Chân Mây.

Theo ông Dương Quý Dương, với tinh thần khẩn trương, chủ động; thi công liên tục 3 ca, chỉ trong vòng 28 giờ (từ 17h00 ngày 24/6 đến 20h30 ngày 25/6); các kỹ sư, công nhân của HueWACO đã hoàn thành thi công trạm bơm, tuyến ống DN160, hệ thống điện để đảm bảo bổ sung nước thô từ 1.500 - 2.000m3/ngày đêm cho nhà máy, vượt tiến độ 10 giờ, đảm bảo yêu cầu đặt ra.

Bên cạnh các giải pháp tình thế, HueWACO cũng đã báo cáo đề xuất UBND thành phố và các sở ban ngành, chính quyền các xã các giải pháp bền vững để bổ sung nguồn cấp cho khu vực. Đó là việc đầu tư nâng công suất các nhà máy Lộc Trì, Lộc An, đầu tư mới nhà máy Lộc Thủy, các tuyến ống truyền tải chiến lược và có phương án dự phòng đảm bảo cấp nước an toàn.

Trước đó, ngày 13/6, Báo Huế ngày nay Online cũng đã có bài viết “Cần giải pháp căn cơ trước tình trạng thiếu nước mùa nắng nóng ở Phú Lộc và Chân Mây - Lăng Cô”.