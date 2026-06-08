Đưa vào sử dụng công trình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải chợ An Lỗ

UBND phường Phong Thái bàn giao mô hình thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt cho 100 hộ dân ở địa phương và chợ An Lỗ

Công trình được đầu tư xây dựng nhằm thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải phát sinh từ hoạt động kinh doanh tại chợ An Lỗ với công suất 50m³/ngày đêm. Hạng mục gồm hệ thống thu gom nước thải dài hơn 460m, tuyến thoát nước bê tông dài 62m, bể xử lý nước thải chính có diện tích khoảng 126m², nhà điều hành gần 25m² cùng hệ thống điện, thiết bị vận hành đồng bộ.

Hệ thống áp dụng công nghệ xử lý nước thải kết hợp các công đoạn keo tụ tạo bông, xử lý sinh học, lọc và khử trùng. Các thiết bị như máy bơm nước thải, máy khuấy chìm, máy thổi khí, bồn lọc áp lực, hệ thống điều khiển và các thiết bị phụ trợ được lắp đặt đầy đủ, bảo đảm vận hành ổn định.

Nước thải sinh hoạt từ các hộ dân được thu gom qua hệ thống đường ống, xử lý sơ bộ trước khi đấu nối vào tuyến thu gom chung. Đối với khu vực chợ An Lỗ, nước thải từ các quầy hàng được dẫn qua hố ga chắn rác, bể tách mỡ trước khi đưa về trạm xử lý tập trung. Quy trình xử lý gồm các công đoạn tách dầu mỡ, điều hòa lưu lượng, xử lý sinh học bằng vi sinh vật, lọc và khử trùng nhằm bảo đảm chất lượng nước đầu ra đạt quy chuẩn môi trường.

Việc đưa công trình vào hoạt động góp phần giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu dân cư và khu vực chợ An Lỗ, giảm thiểu nguy cơ phát sinh dịch bệnh từ nước thải chưa qua xử lý, đồng thời nâng cao chất lượng môi trường sống, mỹ quan đô thị và hỗ trợ địa phương thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.