Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế hợp tác đào tạo kỹ sư với Pháp

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế làm việc với Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam.

Thỏa thuận nhằm tạo cơ sở xây dựng, tổ chức và triển khai chương trình liên kết đào tạo kỹ sư giữa Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế và Trường INSA Centre Val de Loire (Cộng hòa Pháp), với sự đồng hành và hỗ trợ của Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam, hướng đến đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam.

Chương trình được triển khai theo mô hình 2+3, gồm hai giai đoạn. Trong 2 năm đầu, sinh viên học tập tại Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế với nội dung tương đương 2 năm đầu của chương trình đào tạo kỹ sư tại Trường INSA Centre Val de Loire. Ba năm tiếp theo, sinh viên tiếp tục học tập tại Trường INSA Centre Val de Loire để hoàn thành chương trình đào tạo kỹ sư.

Chương trình được triển khai trên cơ sở phi lợi nhuận và sinh viên không phải đóng học phí trong suốt quá trình học tập tại 2 cơ sở đào tạo. Chính sách này mở thêm cơ hội tiếp cận chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao theo chuẩn quốc tế cho học sinh, sinh viên Việt Nam, nhất là những em có năng lực và thành tích học tập tốt.

Ký kết thỏa thuận hợp tác

Theo thỏa thuận, Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam hỗ trợ tài chính cho các chi phí liên quan đến đào tạo trong giai đoạn 1 tại Trường Đại học Sư phạm; đồng thời tư vấn nhà trường phát triển chương trình đào tạo và huy động thêm các nguồn lực khi cần thiết.

Chương trình liên kết đào tạo kỹ sư giữa Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế và các đối tác thuộc hệ thống INSA của Pháp được xây dựng trên nền tảng hợp tác gần hai thập kỷ. Việc tiếp tục triển khai chương trình góp phần tăng cường hợp tác giáo dục Việt Nam - Pháp, đồng thời tạo thêm cơ hội để học sinh, sinh viên, đặc biệt tại khu vực miền Trung, tiếp cận môi trường đào tạo kỹ thuật, công nghệ chất lượng cao và hội nhập quốc tế.

Quan hệ hợp tác giữa các bên được khởi đầu từ năm 2007 theo sáng kiến của Tổ chức Gặp gỡ Việt Nam, với việc lựa chọn, hỗ trợ học sinh Việt Nam có thành tích xuất sắc sang học tập tại Trường Kỹ sư Quốc gia Val de Loire, tiền thân của Trường INSA Centre Val de Loire hiện nay. Năm 2026, chương trình được phê duyệt đào tạo, thực hiện tuyển sinh ngành Kỹ thuật Công nghệ với 30 sinh viên.