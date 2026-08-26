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ClockThứ Năm, 27/08/2026 12:30

Người dân kiến nghị nhiều vấn đề về đất đai, giao thông, môi trường

HNN.VN - Sáng 27/8, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phong Thái chủ trì buổi tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân tổ dân phố (TDP) Phò Ninh. Cùng dự có các lãnh đạo UBND và phòng, ban chuyên môn của phường.

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Ông Hồ Bê, trú tại TDP Phò Ninh đề đạt nguyện vọng đến Bí thư Đảng ủy phường. 

Tại buổi đối thoại, người dân TDP Phò Ninh phản ánh nhiều vấn đề gắn với đời sống, đề nghị chính quyền quan tâm tháo gỡ những khó khăn trong việc hiến đất mở đường, tạo điều kiện hoàn thiện hệ thống giao thông, góp phần chỉnh trang khu dân cư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Liên quan đến lĩnh vực đất đai, người dân kiến nghị đẩy nhanh việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhất là những trường hợp còn vướng mắc về hồ sơ, thủ tục. Đây là vấn đề thiết thực, liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân, đồng thời ảnh hưởng đến việc ổn định đời sống, xây dựng nhà ở và thực hiện các giao dịch hợp pháp về đất đai.

Người dân cũng phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại khu vực trang trại chăn nuôi heo, đề nghị chính quyền tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý chất thải, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường sống và sinh hoạt của khu dân cư. Các ý kiến khác cũng tập trung vào những vấn đề dân sinh cần được quan tâm, giải quyết từ cơ sở.

Với tinh thần “gần dân, sát dân, lắng nghe dân và giải quyết công việc của dân”, đồng chí Nguyễn Ngọc Phương trực tiếp ghi nhận các ý kiến, đồng thời yêu cầu lãnh đạo UBND phường và các bộ phận chuyên môn trao đổi, làm rõ từng nội dung. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng chí đề nghị tập trung giải quyết kịp thời; những nội dung cần có thời gian, phải rà soát, xử lý đúng quy định và thông tin để người dân biết, theo dõi.

Lãnh đạo phường đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm của Nhân dân Phò Ninh; đồng thời mong muốn người dân tiếp tục đồng hành, đóng góp ý kiến, hiến kế, góp phần đưa các chủ trương, chính sách sát thực tiễn, giải quyết tốt hơn những vấn đề từ cơ sở và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đề ra.

Song Minh
 Từ khóa:
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