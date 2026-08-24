Mời đón đọc Huế ngày nay, phát hành ngày 29/8

Những nội dung đáng chú ý trên Báo Huế ngày nay, phát hành ngày 29/8.

Ở lĩnh vực thời sự - chính trị, việc khai trương đoàn tàu du lịch “Phong Nha - Cố đô Huế: Hành trình di sản thế giới” mở thêm sản phẩm kết nối du lịch giữa Huế và Quảng Trị. Hành trình dài khoảng 190km, đi qua nhiều điểm đến di sản nổi tiếng; đoàn tàu gồm 8 toa với nhiều dịch vụ trải nghiệm, trong đó có toa cộng đồng, toa giải trí đa năng. Trong tuần khai trương đến hết ngày 5/9, hành khách được giảm giá vé tới 50%.

Bài “Những bức điện trên đường vào Huế của phái đoàn Chính phủ lâm thời” giới thiệu hai bức điện tín được lưu giữ tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III. Những tư liệu này giúp làm rõ hành trình của phái đoàn vào Huế tiếp nhận sự thoái vị của Vua Bảo Đại, đồng thời xác định chính xác thời điểm phái đoàn rời Hà Nội là sáng 27/8/1945.

Trang Kinh tế với bài “Hỗ trợ quảng bá, chuyển giao công nghệ còn gặp khó” chỉ ra sự lệch pha giữa nguồn cung nghiên cứu từ các viện, trường với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Trong khi nhiều kết quả nghiên cứu còn thiên về học thuật, phần lớn doanh nghiệp Huế có quy mô nhỏ và vừa, nguồn lực hạn chế. Bài viết đề xuất đặt hàng nghiên cứu từ nhu cầu thị trường, phát triển sàn công nghệ tích hợp AI và tăng liên kết giữa Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp.

Các bài viết về sự đồng thuận trong hiến đất mở đường và đưa công nghệ số đến gần người dân.

Ở trang Đời sống - Xã hội, câu chuyện hiến đất mở đường cho thấy sức mạnh của sự đồng thuận trong cộng đồng. Giai đoạn 2025 - 2026, gần 1.100 hộ dân trên địa bàn TP. Huế tự nguyện hiến gần 140.000m² đất, góp phần mở rộng hơn 93km đường giao thông, với giá trị đất ước tính trên 162 tỷ đồng. Bài viết nhấn mạnh vai trò của công khai, minh bạch và dân vận trong tạo sự đồng thuận.

Trang Bạn đọc - Pháp luật tiếp tục tuyến bài về quỹ đất nghĩa trang tại TP. Huế, đề cập áp lực di dời mồ mả phục vụ các dự án trọng điểm. Nhu cầu đất nghĩa trang mới của thành phố đến năm 2030 khoảng 90ha, đến năm 2045 khoảng 111ha; thành phố đang triển khai nhiều dự án nghĩa trang mới nhằm đáp ứng nhu cầu di dời và an táng trong thời gian tới.

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